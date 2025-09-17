Los festeros prenden la mecha del Fuego Sagrado en Caravaca

El fuego sagrado ya recorre la Región. El Iter Ignis iniciaba su recorrido hasta Cartagena tras prender la mecha del pebetero en el cima ... de la quinta ciudad santa del cristianismo. Tropas y legiones se congregaron este martes en el santuario de la Vera Cruz de Caravaca, desde donde arrancó este año el camino que desembocará en el estallido de la fiesta en la vieja Qart Hadast pasando por Mula y Murcia.

La Federación de Tropas y Legiones escogió este inigualable espacio para comenzar el recorrido al ser, destacaron, «un lugar de gran significado para este acontecimiento que une historia, tradición y devoción».

El pistoletazo de salida contó con la presencia del alcalde de Caravaca, José Francisco García, la concejala de Festejos de Cartagena, Paqui Martínez, y el presidente de las fiestas de Carthagineses y Romanos, Eduardo Conesa, quienes destacaron la importancia de este evento en el marco de la relación cultural y festiva entre ambas localidades.

Cerca de 50 deportistas portarán la antorcha hasta la ciudad durante 142 kilómetros, que se salvarán en tres etapas

Durante la presentación se puso en valor el carácter simbólico del Iter Ignis, que año tras año fortalece la unión entre ciudades y realza la dimensión histórica y patrimonial de los festejos.

En esta sexta edición, cerca de medio centenar de deportistas participarán portando el fuego sagrado, haciendo relevos, en las tres etapas en las que se divide el recorrido. La de este martes fue la primera de estas etapas y cubre la distancia de 40 kilómetros que separan Caravaca de la Cruz y Mula.

En cuanto a la segunda, que tendrá lugar hoy, comprende el recorrido desde Mula a Murcia, de 45 kilómetros. La tercera y última etapa, que abarca los 56 kilómetros de Murcia a Cartagena, se completará el mismo viernes 19, teniendo su lugar de llegada en el monte Asdrúbalis, donde se encenderá el pebetero que iluminará las fiestas durante los diez días siguientes.

Aunque ya se ha convertido en parte de la tradición de las fiestas, el Iter Ignis comenzó en 2019, con el objetivo de representar el camino que debió hacer Escipión para conquistar Qart Hadash. En esa primera edición, el recorrido fue de 30 kilómetros que comenzaron en Cabo de Palos.