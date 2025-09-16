La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Festeros ataviado con sus trajes ante niños visitantes a uno de los centros. Ayto. Cartagena

Los festeros podrán entrar gratis a los centros y museos de Cartagena Puerto de Culturas a partir del viernes

El viernes 26 de septiembre, festivo en el municipio, se ha organizado una jornada de puertas abiertas

LA VERDAD

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:36

Cartagena Puerto de Culturas y el Museo del Teatro Romano vuelven a sumarse a las fiestas de Carthagineses y Romanos en una tradición habitual. A partir de este viernes 19 de septiembre y hasta el día 28, los festeros ataviados con sus trajes de Tropas y Legiones podrán visitar gratuitamente los centros de interpretación y museos gestionados por esta red municipal.

Además, el viernes 26 de septiembre, festivo en el municipio de Cartagena, se ha organizado una jornada de puertas abiertas en sus espacios históricos, algunos de ellos, escenarios de la Segunda Guerra Púnica. Ese día, todos los cartageneros y visitantes podrán acceder de manera gratuita al Teatro Romano, el Museo del Foro Romano Molinete, la Casa de la Fortuna, la Muralla Púnica, el Fuerte de Navidad, el Castillo de la Concepción y los Refugios de la Guerra Civil.

Quedan excluidos de esta promoción los transportes turísticos que gestiona la entidad (barco turístico, autobús y ascensor panorámico). Las visitas a los centros se realizarán en su horario habitual. Además de la jornada de puertas abiertas, Cartagena Puerto de Culturas ha diseñado una programación especial para disfrutar de la oferta cultural durante los fines de semana de septiembre. Un musical infantil, actividades familiares, rutas y vistas guiadas. Más información en la web de Puerto de Culturas y en sus redes sociales.

