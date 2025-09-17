La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo Conesa. Ayto. Cartagena
Presidente de la Federación de Carthagineses y Romanos

Eduardo Conesa: «Esta fiesta viene a recordarnos que vivimos en una ciudad histórica única»

S. Triguero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55

Eduardo Conesa y su nueva directiva se estrenan al frente de las fiestas con el deseo de seguir poniendo pilares que garanticen un futuro próspero a Carthagineses y Romanos.

–¿Cómo se presentan las fiestas?

–Muy bien. Llevamos trabajando todo un año, y eso nos ha permitido tener todos los permisos antes de tiempo y haber podido realizar los preparativos sin prisas. Los actos también están preparados y las contrataciones hechas para que todo salga a pedir de boca.

–¿Seguirá usted un perfil continuista o pretender hacer alguna pequeña revolución en las fiestas?

–Soy una persona a la que le gustan los cambios y evolucionar. Desde que hemos entrado hemos hecho algunos cambios importantes, por ejemplo en lo referente al área social, especialmente desde el punto de vista de la inclusión. Hemos puesto un aseo PMR y se han hecho códigos Navilens por todo el campamento festero, incluso en las puertas de las tropas y legiones, explicando la historia y las fachadas de los distintos campamentos. También hemos incorporado un punto amarillo para facilitar la experiencia de visitar el campamento a las personas con discapacidad. Igualmente, se han tomado medidas en la feria con el sonido, incorporando dos horas sin sonido y dando preferencia a las personas con discapacidad. Los desfiles también incluirán zonas sin ruido.

Por otro lado, decidimos adelantar la presentación del programa de fiestas y el cartel al mes de mayo para hacer una campaña publicitaria durante todo el verano. También hemos hecho una aplicación nueva para móviles con el programa de actos, que incluye también los actos internos de las tropas y legiones. Y otra novedad importante es que vamos a retransmitir por streaming todos los actos.

En definitiva, la nueva directiva quiere mantener la base que se ha construido y a partir de ahí intentar mejorar en todo lo posible, especialmente a la hora de que Cartagena se sienta representada al máximo por estas fiestas y que se involucren al máximo.

–¿Muchos nervios ante su debut como presidente de la Federación?

–Por un lado estoy deseando que arranquen las fiestas para poner en valor todo el trabajo que ha hecho la directiva y los responsables del Senado y el Consejo. Por otro lado, hay muchos nervios y responsabilidad. Nos gustaría que la gente agradeciera el trabajo que se ha hecho para que Carthagineses y Romanos siga siendo reconocida como la gran fiesta del Mediterráneo

–¿Qué representan las fiestas para la ciudad?

–Las fiestas representan un viaje al pasado de la ciudad, un descubrimiento de sus raíces. Todos los días caminamos por una ciudad llena de historia y merece la pena tener unas fiestas que recuerden que vivimos en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo desde hace tres mil años.

–¿Cómo ve el futuro de las fiestas?

–Hay un indicador que habla por sí solo y es que hay muchos festeros que incorporan cada año a las tropas y legiones. Estas fiestas están más vivas que nunca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Eduardo Conesa: «Esta fiesta viene a recordarnos que vivimos en una ciudad histórica única»

Eduardo Conesa: «Esta fiesta viene a recordarnos que vivimos en una ciudad histórica única»