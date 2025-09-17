Eduardo Conesa: «Esta fiesta viene a recordarnos que vivimos en una ciudad histórica única»

S. Triguero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Eduardo Conesa y su nueva directiva se estrenan al frente de las fiestas con el deseo de seguir poniendo pilares que garanticen un futuro próspero a Carthagineses y Romanos.

–¿Cómo se presentan las fiestas?

–Muy bien. Llevamos trabajando todo un año, y eso nos ha permitido tener todos los permisos antes de tiempo y haber podido realizar los preparativos sin prisas. Los actos también están preparados y las contrataciones hechas para que todo salga a pedir de boca.

–¿Seguirá usted un perfil continuista o pretender hacer alguna pequeña revolución en las fiestas?

–Soy una persona a la que le gustan los cambios y evolucionar. Desde que hemos entrado hemos hecho algunos cambios importantes, por ejemplo en lo referente al área social, especialmente desde el punto de vista de la inclusión. Hemos puesto un aseo PMR y se han hecho códigos Navilens por todo el campamento festero, incluso en las puertas de las tropas y legiones, explicando la historia y las fachadas de los distintos campamentos. También hemos incorporado un punto amarillo para facilitar la experiencia de visitar el campamento a las personas con discapacidad. Igualmente, se han tomado medidas en la feria con el sonido, incorporando dos horas sin sonido y dando preferencia a las personas con discapacidad. Los desfiles también incluirán zonas sin ruido.

Por otro lado, decidimos adelantar la presentación del programa de fiestas y el cartel al mes de mayo para hacer una campaña publicitaria durante todo el verano. También hemos hecho una aplicación nueva para móviles con el programa de actos, que incluye también los actos internos de las tropas y legiones. Y otra novedad importante es que vamos a retransmitir por streaming todos los actos.

En definitiva, la nueva directiva quiere mantener la base que se ha construido y a partir de ahí intentar mejorar en todo lo posible, especialmente a la hora de que Cartagena se sienta representada al máximo por estas fiestas y que se involucren al máximo.

–¿Muchos nervios ante su debut como presidente de la Federación?

–Por un lado estoy deseando que arranquen las fiestas para poner en valor todo el trabajo que ha hecho la directiva y los responsables del Senado y el Consejo. Por otro lado, hay muchos nervios y responsabilidad. Nos gustaría que la gente agradeciera el trabajo que se ha hecho para que Carthagineses y Romanos siga siendo reconocida como la gran fiesta del Mediterráneo

–¿Qué representan las fiestas para la ciudad?

–Las fiestas representan un viaje al pasado de la ciudad, un descubrimiento de sus raíces. Todos los días caminamos por una ciudad llena de historia y merece la pena tener unas fiestas que recuerden que vivimos en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo desde hace tres mil años.

–¿Cómo ve el futuro de las fiestas?

–Hay un indicador que habla por sí solo y es que hay muchos festeros que incorporan cada año a las tropas y legiones. Estas fiestas están más vivas que nunca.

