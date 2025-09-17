La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Ruiz Valderas. Pablo Sánchez/ AGM
Carthagineses y Romanos

La directora del Teatro Romano será la encargada de pregonar las fiestas

EFQ

Cartagena

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:54

La jornada inaugural de las fiestas se abre con el llamado y siempre curioso Pregonillo, incorporado desde hace algún tiempo como acto oficial. En este caso, un pregonero ataviado con su indumentaria de época y un papiro, recorre diferentes calles y plazas del centro de Cartagena anunciando el inicio de las fiestas.

Durante toda la jornada tiene lugar el Traslado del Fuego Sagrado, que recorre los lugares más emblemáticos de la historia de de Cartagena: El Teatro Romano, El Templo de Isis, El Foro, hasta llegar a al Mons Arx Asdrubalis, una de las 5 Colinas que, como la vetusta Roma, tiene la ciudad de Cartagena. Este acto suele cambiar cada año, contando nuevas historias, añadiendo nuevas ubicaciones o realizando la carrera del Iter Ignis, con la que se trae el Fuego Sagrado a la ciudad, este año desde Caravaca de la Cruz

Este acto tiene como punto culminante el Encendido del Fuego sagrado, que es a la vez el punto de partida de las fiestas. Con la magia del ritmo hechizante de las danzas rituales como fondo, las sacerdotisas, sacerdotes y vestales lanzan al viento sus plegarias, invocando a los dioses púnicos y romanos para que envíen el fuego sagrado que alumbrará la ciudad durante los siguientes diez días de fiestas.

El Palacio Consistorial de Cartagena acoge a continuación la entrega de la distinción al Festero Honoris Causa, mientras los generales Aníbal y Publio Cornelio Escipión arengan a los representantes de sus tropas y legiones, dando paso al Pregón de las Fiestas, que este año corresponde a la directora del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas.

Por otro lado, la Federación de Tropas y Legiones ha decidido conceder este año el título de Festero Honoris Causa al presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La directora del Teatro Romano será la encargada de pregonar las fiestas

La directora del Teatro Romano será la encargada de pregonar las fiestas