La directora del Teatro Romano será la encargada de pregonar las fiestas

La jornada inaugural de las fiestas se abre con el llamado y siempre curioso Pregonillo, incorporado desde hace algún tiempo como acto oficial. En este caso, un pregonero ataviado con su indumentaria de época y un papiro, recorre diferentes calles y plazas del centro de Cartagena anunciando el inicio de las fiestas.

Durante toda la jornada tiene lugar el Traslado del Fuego Sagrado, que recorre los lugares más emblemáticos de la historia de de Cartagena: El Teatro Romano, El Templo de Isis, El Foro, hasta llegar a al Mons Arx Asdrubalis, una de las 5 Colinas que, como la vetusta Roma, tiene la ciudad de Cartagena. Este acto suele cambiar cada año, contando nuevas historias, añadiendo nuevas ubicaciones o realizando la carrera del Iter Ignis, con la que se trae el Fuego Sagrado a la ciudad, este año desde Caravaca de la Cruz

Este acto tiene como punto culminante el Encendido del Fuego sagrado, que es a la vez el punto de partida de las fiestas. Con la magia del ritmo hechizante de las danzas rituales como fondo, las sacerdotisas, sacerdotes y vestales lanzan al viento sus plegarias, invocando a los dioses púnicos y romanos para que envíen el fuego sagrado que alumbrará la ciudad durante los siguientes diez días de fiestas.

El Palacio Consistorial de Cartagena acoge a continuación la entrega de la distinción al Festero Honoris Causa, mientras los generales Aníbal y Publio Cornelio Escipión arengan a los representantes de sus tropas y legiones, dando paso al Pregón de las Fiestas, que este año corresponde a la directora del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas.

Por otro lado, la Federación de Tropas y Legiones ha decidido conceder este año el título de Festero Honoris Causa al presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

