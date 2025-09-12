La directora del Museo del Teatro Romano pregonará las fiestas de Carthagineses y Romanos de Cartagena La Federación de Tropas y Legiones decidió conceder este año el título de Festero Honoris Causa al presidente del Carnaval, Eduardo Pignatelli

LA VERDAD Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:01 Comenta Compartir

La Federación de Tropas y Legiones anunció en la noche de este jueves a dos de las personalidades que tendrán un papel de honor en nuestras próximas fiestas. La encargada de pregonar las fiestas este año será la directora del Museo del Teatro Romano Elena Ruiz Valderas.

La Federación describió a Valderas como «una voz con historia» y una persona, destacaron, «vinculada profundamente a nuestras Fiestas». Según figura en la programación oficial, el pregón será el próximo día 19 de septiembre a las 21.30 horas desde el Palacio Consistorial, al que seguirá un pasacalles y la inauguración del campamento.

La organización de los festejos también comunicó el nombre del que será nombrado Festero Honoris Causa 2025. El elegido ha sido el presidente de la Federación del Carnaval de Cartagena, Eduardo Pignatelli, recogerá este reconocimiento en nombre de todo el colectivo festero. «Un homenaje al esfuerzo común y al vínculo que une a las grandes fiestas de nuestra ciudad», subrayaron.