La diosa Tanit echa por tierra las ambiciones de conquista de Aníbal La representación de la visita de Himilce a una pitonisa contó con la intervención grabada de la autora del texto, la fallecida Rosa Juaneda

En todo drama clásico, los personajes están atravesados por un destino, el que le preparan los dioses y al que ningún mortal puede escapar. Esta lección de filosofía grecorromana es la que, año tras año, se escenifica cuando, tras el feliz momento de la alianza forjada entre carthagineses e íberos por medio de la boda de Aníbal e Himilce, la diosa Tanit dicta la sentencia más trágica para los púnicos: la derrota contra Roma está al llegar.

El auditorio Paco Martín se llenó para contemplar el que es quizá el momento más íntimo y místico de todas las representación de las fiestas de Carthagineses y Romanos. En una cávea que no deja de recordar a la que hay unos metros ladera abajo –la del Teatro Romano–, el público asistió inquieto al momento en el que Himilce, tras una noche de horribles sueños, acude a una pitonisa para conocer cuál es el futuro que depara a su matrimonio y, por ende, a Aníbal y la ciudad de Qart Hadast.

Con esta representación, el Consejo carthaginés introdujo al respetable en el bote, que quedó fascinado por los juegos de luces y sombras, por esas tropas que desfilan entre el público y esa actuación tan ensayada de Jenifer Villalba, que el lunes se estrenaba sobre las tablas de la explanada del puerto.

Si bien todos los años la dramaturgia trata de introducir enfoques nuevos, el Oráculo de la diosa Tanit se erigió una vez más en ese guardián de las esencias respetando el texto original que escribió la fallecida escritora y festera Rosa Juaneda. Su voz fue una vez más reproducida en el inicio y en el final del acto. Así lo ha respetado el director artístico Adrián Quiñones, que cerraba con esta representación su participación este año en las fiestas. Otro elemento destacado de este visión del futuro llevada al escenario es su participación femenina. Y es que el 99% de los integrantes del elenco son mujeres.

Entrega de reconocimientos

Previamente, el Consejo entregó los ya anunciados galardones que reconocen a aquellos festeros destacados del bando carthaginés. Como Gran Dama de Cartago, fue reconocida Ana Campos, de Tropas de Asdrúbal, y como Hanón el Navegante fue premiado José María Navarro, de Mercenarios iberos.

LA AGENDA DE ACTOS Inauguración del mercado de época Este miércoles en el parque Alberto Vallejo Alberola a las 19.00 horas

Gran Circo Romano Hoy, en la cuesta del Batel a las 20.30 horas. Se exige tener entrada

Feriae Latino Esta noche, en la calle romana del campamento festero a las 22.45 horas

El Cónclave de Iberia En la noche de este jueves, en la calle carthaginesa del campamento festero, a las 1.00 horas

La agenda de festejos llega este miércoles cargada de actos. El primero es la inauguración del mercado de época (a las 19.00 horas en el parque Alberto Vallejo), a la que seguirá el Gran Circo Romano (en la cuesta del Batel a las 20.30 horas) y la apertura del Feriae Latino en el campamento festero a las 22.45. El Ayuntamiento, por su parte, recordó este martes que Puerto de Culturas y el Museo del Teatro Romano permitirán la entrada gratuita a aquellos festeros que acudan ataviados con sus trajes de Tropas y Legiones hasta este domingo.

Además, este viernes, festivo en la ciudad, se ha organizado una jornada de puertas abiertas en sus espacios históricos, algunos de ellos, escenarios de la Segunda Guerra Púnica. Ese día, todos los cartageneros y visitantes podrán acceder de manera gratuita al Teatro Romano, el Museo del Foro Romano Molinete, la Casa de la Fortuna, la Muralla Púnica, el Fuerte de Navidad, el Castillo de la Concepción y los Refugios de la Guerra Civil.

