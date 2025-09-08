Un centenar de efectivos al día garantizarán la seguridad en Carthagineses y Romanos El campamento festero de Cartagena contará con un sistema de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial

LA VERDAD Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:30

El Ayuntamiento de Cartagena avanzó este lunes el dispositivo especial que ha diseñado para garantizar la seguridad durante las fiestas de Carthagineses y Romanos, y que contará con más de un centenar de efectivos al día, en el que participan Policía Local, Protección Civil y Bomberos, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Federación de Fiestas.

Entre las novedades que destacó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, se encuentra la instalación de un Punto Azul o espacio seguro para la infancia y adolescencia ante cualquier situación de violencia o acoso, de la mano de Servicios Sociales, y un Punto Amarillo de atención a personas con discapacidad, que se suman al Punto Violeta para denunciar agresiones sexuales. Además, habrá un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en el recinto, con reconocimiento facial.

Por lo que respecta a Policía Local, el servicio contará con 200 policías más un inspector y un subinspector, además del turno ordinario. El dispositivo se reforzará con la presencia de Goesc, drones y Unidad Canina en concentraciones y conciertos. Por su parte, Protección Civil aporta entre 15 y 25 efectivos diarios.