Aníbal e Himilce sellando su amor. A la izquierda, incursión de Aníbal entre el público. Antonio Gil/ AGM
Carthagineses y Romanos

Unas bodas cargadas de historia

Lunes, 22 septiembre ·

Aníbal e Himilce protagonizan el enlace más esperado en un acto cargado de emoción y que ha ganado en espectacularidad

S. Triguero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:55

Adrián Quiñones repite como director de las Bodas de Aníbal e Himilce (lunes, 22 de septiembre), de nuevo con la intención de elevar la espectacularidad del momento, incorporando a un acto ya guionizado más acción, efectos escénicos de luz y sonido y fuegos artificiales. Una veintena de actores y algunos centenares de festeros participan en este acto que se abre con el pacto que establece Amílcar Barca con algunos pueblos de Iberia, entre ellos un reino próspero como Cástulo, a través de matrimonio concertado entre la hija de este, Himilce, y Aníbal Barca. El enlace permitiría al general Aníbal carthaginés sellar un pacto de amistad con los pueblos de la península.

En principio los protagonistas no aceptan la imposición del matrimonio, pero finalmente nace el amor y la boda se realiza ante la aclamación de las veinticinco tropas carthaginesas y los cientos de espectadores que siguen cada año este acto, de nuevo en el escenario Plaza Mayor del Puerto.

Se estrenan este año como Aníbal e Himilce Ángel Celdrán y Jenifer Villalba.

