Asdrúbal entrega la recién fundada Qart Hasdast en la petición de matrimonio más festera

Bajo la batuta inconfundible de José Antonio Ortas y con Álvaro Valdesueiro metiéndose por primera vez en la piel de Asdrúbal, la Fundación de Qart ... Hadast dio este sábado la salida a las recreaciones con las que tropas y legiones recrean la historia. Un acto que también pasará a la historia de las fiestas, ya que Valdesueiro le dio el final más redondo posible, pidiéndole matrimonio a su novio, un guerrero de Uxama, llamado Juan Antonio Latorre.

«Ni la gloria, ni la memoria, ni la eternidad valen más que tu compañía, que tu risa y que tu amor. Esta noche Cartagena es mía y yo te la regalo con este anillo», dijo sobre el escenario, desatando la emoción y los vítores del números público que se congregó en el Muelle.

Actos de este domingo Nasciturus Tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento, a las 12.30 horas.

Comicios Centuriados Será a las 19.00 horas en la explanada del puerto.

Destrucción de Sagunto A las 20.15 horas, también en la explanada del puerto.

Sesión del Senado Romano El último acto del domingo será a las 21.15, también en el puerto.

Pero antes de que llegara el turno de los adultos, los carthagineses más jóvenes ya habían demostrado su talento sobre las tablas con la representación infantil, en la que todos tienen texto y que, como bien reconoció la Sufeta, María Dolores Pérez, «ya tienen metido el gusanillo de las fiestas».

Éste es un acto que se ha ido consolidando, año tras año, hasta ser plenamente reconocido por el público cartagenero, cada vez más consciente de su importancia dentro de la historia de la Segunda Guerra Púnica que se representa durante estos diez días de fiestas. De esta forma, el graderío instalado para la ocasión en la explanada del puerto lució lleno hasta la bandera durante los más de 45 minutos que duró la representación.

En ella, además de la petición de matrimonio, se recreó el momento en el que, tras la muerte de Amílcar, Asdrúbal decidió asentar sus tropas en la entonces Mastia, el lugar que tanto le recordaba a su añorada África, después de estudiar la situación con algunos de sus hombres de confianza, recibir información sobre la estrategia militar de sus enviados y entablar negociaciones con los notables mastienos, que dieron lugar a esta pacífica conquista.

Además del exconcejal Álvaro Valdesueiro, también Ángel Celdrán, quién le precedió como Asdrúbal el año pasado, se estrenó como Aníbal. Otra de las novedades más notables fueron los cambios en la escenografía diseñados por José Antonio Ortas, obteniendo como resultado un mayor protagonismo para la ciudad. Una vez finalizado el acto, las tropas carthagineses pusieron rumbo al campamento festero, no sin hacer primero una parada frente al Palacio Consistorial, donde tuvo lugar el tradicional izado de la bandera carthaginesa. Desde el pregón del pasado viernes, Cartagena no ha dejado de demostrar que tenía muchas ganas de fiestas, asistiendo a las recreaciones y dándolo todo en el campamento festero.

Domingo romano

Este domingo llegará el turno del los romanos, que empezarán por la mañana dando la bienvenida a los nuevos soldados de sus legiones en el Nasciturus. Las actividades continuarán con los Comicios Centuriados y la Destrucción de Sagunto, y terminarán con la sesión del Senado.