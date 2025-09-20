La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Valdesueiro pone el anillo a su futuro marido, Juan Antonio Latorre, este sábado.

Valdesueiro pone el anillo a su futuro marido, Juan Antonio Latorre, este sábado. PABLO SÁNCHEZ / AGM

Asdrúbal entrega la recién fundada Qart Hasdast en la petición de matrimonio más festera

El exconcejal Álvaro Valdesueiro se estrenó este sábado en el papel principal, en un acto que pasará a la historia de Carthagineses y Romanos

Eva Cavas

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:47

Bajo la batuta inconfundible de José Antonio Ortas y con Álvaro Valdesueiro metiéndose por primera vez en la piel de Asdrúbal, la Fundación de Qart ... Hadast dio este sábado la salida a las recreaciones con las que tropas y legiones recrean la historia. Un acto que también pasará a la historia de las fiestas, ya que Valdesueiro le dio el final más redondo posible, pidiéndole matrimonio a su novio, un guerrero de Uxama, llamado Juan Antonio Latorre.

