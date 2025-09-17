La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Honderos de Baleares llegando al Puerto de Cartagena en el Desembarco Carthaginés. Pablo Sánchez/ AGM
Carthagineses y Romanos

Aníbal jura odio eterno a Roma

Jueves, 25 de septiembre ·

El Desembarco Carthaginés y la Contratación de Mercenarios marcan el rumbo del Consejo en dos actos con gran carga histórica

S. Triguero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:54

El jueves de fiestas es uno de los grandes días del Consejo Carthaginés, que echa toda la carne en el asador antes de la Gran Batalla del viernes.

La jornada se abre con dos actos que tienen a los más pequeños como protagonistas y que son toda una declaración de intenciones en cuanto al deseo de los festeros de que las nuevas generaciones, que vienen empujando fuerte, tomen el mando en el futuro y perpetúen el legado de sus mayores. El primero de ellos es el desfile infantil y el segundo la Batalla Infantil, con participación de niños de los dos bandos.

Ya por la tarde, la acción se traslada al puerto. En primer lugar tendrá lugar el Desembarco carthaginés. Las tropas tomarán tierra y se reunirán con el general Aníbal, quien protagonizará a renglón seguido la Contratación de Mercenarios, acto que recrea los preparativos del general carthaginés contra Roma. Ofrecerá un tributo a las tropas mercenarias a cambio de que sean sus aliadas en la guerra, asegurándose así de contar con el mayor ejército posible.

Y así arrancará la Salida de Aníbal hacia Roma, con un desfile de todas las tropas carthaginesas por las calles de la ciudad, que finalizará en el campamento festero.

Ya bien entrada la noche, el Senado Romano tomará el testigo con la representación del Designio de los Dioses, que tiene como protagonista a la Diosa Bellona para conocer el devenir y la suerte de la inminente batalla.

