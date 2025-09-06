La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los vecinos de El Palmar viendo la final de Wimbledon, el pasado mes de julio. Guillermo Carrión / AGM

Una pantalla gigante en El Palmar para ver a Carlos Alcaraz en la final del US Open

La retransmisión del encuentro se realizará, a partir de las 20.00 horas, en la calle Pintor Pedro Cano

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:10

El Ayuntamiento de Murcia instalará este domingo una pantalla gigante en El Palmar para que los murcianos puedan vivir un momento histórico: la final del US Open en la que el tenista murciano Carlos Alcaraz intentará conquistar su sexto Grand Slam ante Sinner.

La retransmisión del encuentro se realizará, a partir de las 20.00 horas, en la calle Pintor Pedro Cano, donde se habilitarán 800 sillas para acoger al público asistente. La señal será ofrecida en abierto gracias a la cesión realizada por Eurosport, lo que permitirá disfrutar del partido con todas las garantías técnicas.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Murcia con el deporte y con la promoción de referentes locales como Carlos Alcaraz, «quien representa no solo la excelencia deportiva, sino también valores como el esfuerzo, la humildad y la superación, propios de la juventud murciana».

A sus 22 años, Carlos Alcaraz ha convertido 2025 en la mejor temporada de su carrera. Hasta agosto acumula seis títulos ATP, entre ellos Roland Garros, Queen's, Montecarlo, Roma y Cincinnati, además de alcanzar la final de Wimbledon. En total suma 22 títulos ATP, incluidos 5 Grand Slam y 8 Masters 1000, lo que le consolida como uno de los grandes referentes del tenis mundial.

Con una combinación de potencia, talento táctico y madurez, Alcaraz se ha consolidado como uno de los grandes referentes del tenis internacional. Su vinculación con Murcia y con su tierra natal es constante, y en cada triunfo no deja de expresar el orgullo que siente por sus raíces.

El Ayuntamiento invita a todos los vecinos del municipio a acudir a El Palmar y compartir este momento único en un ambiente familiar y festivo. Será una oportunidad para mostrar el apoyo y el cariño de toda Murcia a su campeón en un evento que promete quedar grabado en la memoria colectiva del municipio.

