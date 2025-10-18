La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, tras la final del Six Kings Slam que se llevó el italiano por 6-2 y 6-4. EP

Jannik Sinner supera a Carlos Alcaraz y se embolsa el botín saudí

El jugador italiano vence cómodamente al número uno del mundo en la final del Six Kings Slam y se lleva 5,1 millones de euros, el premio más alto de la historia del tenis

Germán Abril

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:07

Jannik Sinner no dio opción este sábado a Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam. El italiano revalidó el título del torneo de ... exhibición en Riad por la vía rápida en poco más de una hora (6-2 y 6-4). El duelo, mucho más descafeinado que los previos entre los dos mejores tenistas del mundo actualmente, no tuvo historia y siempre estuvo en la mano de un Sinner que se va a embolsar más de cinco millones de euros con este triunfo, el premio más alto de la historia del deporte de la raqueta.

