Jannik Sinner supera a Carlos Alcaraz y se embolsa el botín saudí

Jannik Sinner no dio opción este sábado a Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam. El italiano revalidó el título del torneo de ... exhibición en Riad por la vía rápida en poco más de una hora (6-2 y 6-4). El duelo, mucho más descafeinado que los previos entre los dos mejores tenistas del mundo actualmente, no tuvo historia y siempre estuvo en la mano de un Sinner que se va a embolsar más de cinco millones de euros con este triunfo, el premio más alto de la historia del deporte de la raqueta.

El partido empezó a todo trapo. En apenas un abrir y cerrar de ojos, ya iba cuesta arriba la final para un Carlos Alcaraz que empezó sacando, eso que tan poco le gusta. Prefiere ganar ritmo de juego antes de estrenarse con el servicio el murciano. Aprovechó las dudas Sinner para quebrar con comodidad en el primer juego del partido. Desde ese momento, todo fue coser y cantar para el de San Cándido. Él marcaba el ritmo desde el fondo de pista. Puntos cortos, impidiendo que Alcaraz se soltara para inventar. «Vamos a pedirle a Carlos que juegue tres o cuatro bolas. Jannik está muy agresivo, jugando rapidísimo y las condiciones de la pista son muy rápidas», admitía Juan Carlos Ferrero durante el primer set en una entrevista para la televisión con derechos.

Carlitos, lejos de llevar el juego hacia su terreno, vio cómo el torbellino de bolazos de Sinner le arrollaba. Entonces llegó otro 'break' del número dos del mundo para sellar la primera manga. No se sintió cómodo en ningún momento un Alcaraz al que el ritmo de juego le arrolló por completo. No tuvo su día el de El Palmar con el resto y tampoco con el servicio que tan buenos resultados le está dando en los últimos meses. Lejos de la versión que le ha llevado a firmar un 2025 fabuloso, imbuido por la frialdad de un torneo de exhibición, Alcaraz nunca llegó a conectarse al partido. Cada juego con su servicio era un dolor de muelas. Apretaba el zapato del murciano un Sinner agresivo, con el cuchillo entre los dientes, en cada resto.

Risas y confidencias

La segunda manga, mucho más igualada, nunca mostró a un Alcaraz capaz de darle la vuelta al marcador. Todo lo hacía Sinner, quien rompió en el momento exacto para poner velocidad de crucero hacia el botín dorado de Arabia Saudí. Afectuoso y cariñoso saludo entre las dos principales estrellas del tenis mundial al acabar el partido, en un ejemplo de la buena relación que existe actualmente entre los dos tenistas llamados a marcar una rivalidad histórica.

Risas y confidencias tras el partido entre Sinner y Alcaraz antes de recibir sus trofeos y el último agasajo por parte de las autoridades saudíes. Para el murciano es hora de volver a casa y preparar lo realmente importante. La próxima escala para él será en París en dos días, antes de afrontar sus últimos grandes retos en este 2025 dorado: ATP Finals y Copa Davis. Vuelve la competición, donde se juegan los puntos. Y el jugador de El Palmar defiende su trono, ese que se ha ganado con total merecimiento en un año que quedará marcado como uno de los mejores de su meteórica carrera deportiva.