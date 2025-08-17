Carlos Alcaraz vuelve a chocar con Jannik Sinner en busca de su sexto título del año

Carlitos Alcaraz resurgió como el ave fénix después de tocar fondo en Miami. Todo lo que ha venido después de aquella sonrojante derrota ante ... Goffin ha sido de color de rosa. Una final tras otra, sin fallar en ninguno de los siete torneos que han seguido a aquella fatídica noche en el Hard Rock Stadium. Montecarlo, Barcelona, Roma, París, Queen's, Wimbledon y ahora también Cincinnati, donde chocará este lunes (21.00 horas) con Jannik Sinner, quién si no, en busca del título. Mucho se habló a comienzos de año sobre la supuesta inconsistencia del tenis de Alcaraz y su dificultad para mantener la concentración durante todos los minutos de un partido, pero su juego ha ido cogiendo calor y madurez hasta llevarlo a ser un fijo en la pelea por los trofeos.

La de este lunes será la octava final del año para Carlos Alcaraz, que iguala el mejor registro de su carrera teniendo aún más de tres meses de competición por delante. Unos datos que ya no asustan tratándose de quien se trata, pero sí reflejan que este tenista no tiene techo. La de Cincinnati llega después de un triunfo sobrio ante Alexander Zverev (6-4 y 6-3).

El número tres del mundo, que acabó el choque con problemas importantes en la espalda, nunca tuvo opciones ante un Alcaraz efectivo con el servicio. Hasta nueve saques directos conectó el de El Palmar en el primer set. No terminó del todo satisfecho con el saque, pues nada más acabar el partido decidió marcharse a una pista de entrenamiento para pulirlo junto a su técnico Samuel López. Incansable el murciano, que sabe que tendrá que poner todo su talento en la pista esta noche si quiere tener opciones ante un intratable Jannik Sinner

Solo pasó un momento de apuro Alcaraz en el primer set ante el alemán, cuando, en su ecuador, afrontó un 0-40 que hubiera puesto en ventaja al tenista de Hamburgo. Sacó su mejor repertorio con el servicio para remontar la situación y encadenar punto tras punto a su favor hasta llevarse la primera manga. Ya en la segunda, los problemas en la espalda que habían llevado a Zverev a detener su calentamiento previo a la semifinal se hicieron más evidentes y le lastraron físicamente.

Pequeñas dudas al servicio

No podía esconder los signos de dolor el teutón, que por momentos se recostaba en su banquillo o se apoyaba en las paredes en busca de algo de calma. Esta no llegó, pero aún así fue capaz de romper el servicio de Alcaraz al comienzo del segundo set en un turno de saque horrible del palmareño en el que conectó cuatro dobles faltas. En todo caso, no fue suficiente para Zverev ante las tres roturas de saque que cosechó Alcaraz. Sin pisar el acelerador, el de El Palmar retiró su billete para estar otra vez en una final.

Números espectaculares para él desde el mes de marzo: 38-2 en sus últimos 40 partidos. Hoy, oportunidad para ganar, vengar la derrota en la final de Wimbledon y de paso recortarle puntos a Sinner en la carrera por el número uno del ranking mundial. Tiene objetivos más que de sobra el pupilo de Juan Carlos Ferrero para querer superar en la pista al jugador transalpino.

Será el decimocuarto enfrentamiento entre el número uno y el número dos del mundo, los máximos referentes del tenis actualmente y los protagonistas principales de un duelo generacional que apunta a devorar el futuro del tenis. El cara a cara favorece a Alcaraz, capaz de inclinar al italiano en ocho ocasiones. Cinco de esos triunfos llegaron sobre pista rápida, superficie que ahora domina con puño de hierro Sinner.

El de San Cándido es actualmente el vigente campeón del US Open, Abierto de Australia, Cincinnati y Shanghái. Su racha sobre cemento asusta: 26 triunfos consecutivos en los que prácticamente no ha cedido un set. En Cincinnati no ha entregado ninguno, en una buena muestra del estado de forma que atraviesa actualmente.

Cabe destacar que esta será la cuarta batalla en una última ronda entre Alcaraz y Sinner este año. Hasta la final de Roma, a donde Sinner llegó tras la sanción por dopaje que le tuvo apartado de las pistas tres meses, nunca habían luchado por un título 'gordo' y desde entonces se han disputado dos trofeos de Grand Slam y dos de Masters 1000. Actualmente no hay nadie que se pueda acercar al rendimiento de los dos grandes gigantes del tenis masculino.

«Listo para el reto»

«Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él. Gracias a él saco lo mejor de mí en el tenis. Para el público también es genial ver nuestros partidos. Elevamos el nivel al máximo y ofrecemos un tenis realmente bonito en el partido. Estoy listo para afrontar el reto», reconoció Alcaraz nada más acabar su partido de semifinales para referirse a su decimocuarto duelo contra Jannik Sinner.

No olvida el tenista murciano su última derrota en la final de Wimbledon ante el italiano: «Estoy listo para ver lo que hice mal en el último partido e intentar mejorar el lunes. Intentaré ajustar un poco mejor mi juego para estar listo al 100% mental y tácticamente, para estar preparado y ser perfecto. Estoy muy emocionado», admitió el número dos del mundo.

La gran batalla está servida. El vigente campeón en Cincinnati, contra el finalista de 2023. Carlitos Alcaraz busca enjugarse las lágrimas de aquella final ante Novak Djokovic contra su último verdugo en una gran final. La lógica dice que Sinner, dominador de la pista dura, es el favorito, pero si alguien ha demostrado que puede hacer daño al tenis robótico del italiano ese es el joven prodigio de El Palmar. Lo que está asegurado es el espectáculo siempre que los dos monstruos de la raqueta se encuentran sobre una pista de tenis. Hoy, capítulo 14 de esta rivalidad legendaria.