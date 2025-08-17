La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tras la última final de Wimbledon que disputaron este año y que cayó del lado del italiano. AFP
Tenis

Carlos Alcaraz vuelve a chocar con Jannik Sinner en busca de su sexto título del año

El de El Palmar y el italiano se ven las caras este lunes en Cincinnati por cuarta vez en la final de un gran torneo en 2025

Germán Abril

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:09

Carlitos Alcaraz resurgió como el ave fénix después de tocar fondo en Miami. Todo lo que ha venido después de aquella sonrojante derrota ante ... Goffin ha sido de color de rosa. Una final tras otra, sin fallar en ninguno de los siete torneos que han seguido a aquella fatídica noche en el Hard Rock Stadium. Montecarlo, Barcelona, Roma, París, Queen's, Wimbledon y ahora también Cincinnati, donde chocará este lunes (21.00 horas) con Jannik Sinner, quién si no, en busca del título. Mucho se habló a comienzos de año sobre la supuesta inconsistencia del tenis de Alcaraz y su dificultad para mantener la concentración durante todos los minutos de un partido, pero su juego ha ido cogiendo calor y madurez hasta llevarlo a ser un fijo en la pelea por los trofeos.

