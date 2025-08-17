Alcaraz, de final en final, chocará con Sinner en busca del título en Cincinnati

Alcaraz resurgió como el ave fénix después de tocar fondo en Miami. Todo lo que ha venido después de aquella sonrojante derrota ante Goffin ha ... sido de color de rosa. Una final tras otra, sin fallar en ninguno de los siete torneos que han seguido a aquella fatídica noche en el Hard Rock Stadium. Montecarlo, Roma, París, Queen's, Wimbledon y ahora también Cincinnati, donde chocará este lunes con Sinner en busca del título. Mucho se habló a comienzos de año sobre la supuesta inconsistencia del tenis de Alcaraz, pero su juego ha ido cogiendo calor y madurez hasta llevarlo a ser un fijo en la pelea por los trofeos.

La de este lunes será la octava final del año para Carlos Alcaraz, que iguala el mejor registro de su carrera teniendo aún más de tres meses de competición por delante. La de Cincinnati llega después de un triunfo sobrio ante Zverev. El número tres del mundo, que acabó el choque con problemas importantes en la espalda, nunca tuvo opciones ante un Alcaraz majestuoso con el servicio. Hasta nueve saques directos conectó el de El Palmar en el primer set. Un arma que cada vez controla mejor y que este lunes será determinante contra uno de los mejores restadores del circuito.

Solo un momento de apuro para Alcaraz en el primer set, cuando, en su ecuador, afrontó un 0-40 que hubiera puesto en ventaja al tenista alemán. Sacó su mejor repertorio con el servicio para remontar la situación y encadenar punto tras punto a su favor hasta llevarse la primera manga. Ya en la segunda, los problemas en la espalda que habían llevado a Zverev a detener su calentamiento previo a la semifinal, se hicieron más evidentes.

No podía esconder los signos de dolor el teutón, que por momentos se recostaba en su banquillo en busca de algo de calma. Esta no llegó, pero aún así fue capaz de romper el servicio de Alcaraz al comienzo del segundo set. Insuficiente ante las tres roturas de saque que cosechó el tenista murciano. Suficientes para firmar un 38-2 en sus últimos 40 partidos. El lunes (21.00 horas en España), oportunidad para ganar vengar la derrota en la final de Wimbledon y de paso recortarle puntos a Sinner en la carrera por el número uno del ranking mundial.