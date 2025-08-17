La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alcaraz celebra un punto en la semifinal contra Zverev. Reuters

Alcaraz, de final en final, chocará con Sinner en busca del título en Cincinnati

El tenista de El Palmar vence a un mermado Zverev para encadenar su séptima final consecutiva

Germán Abril

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:10

Alcaraz resurgió como el ave fénix después de tocar fondo en Miami. Todo lo que ha venido después de aquella sonrojante derrota ante Goffin ha ... sido de color de rosa. Una final tras otra, sin fallar en ninguno de los siete torneos que han seguido a aquella fatídica noche en el Hard Rock Stadium. Montecarlo, Roma, París, Queen's, Wimbledon y ahora también Cincinnati, donde chocará este lunes con Sinner en busca del título. Mucho se habló a comienzos de año sobre la supuesta inconsistencia del tenis de Alcaraz, pero su juego ha ido cogiendo calor y madurez hasta llevarlo a ser un fijo en la pelea por los trofeos.

