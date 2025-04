Carlos Alcaraz vuelve a Barcelona con buen pie

Regreso dulce de Carlos Alcaraz a Barcelona, su segunda casa, dos años después de su final con Tsitsipas, donde levantó su segundo Conde de Godó ... en un club que le ha visto crecer en su etapa formativa y explotar más tarde en el profesionalismo. Sólo colecciona alegrías en la pista Rafa Nadal el tenista murciano. Sin prácticamente tiempo para saborear el éxito en Montecarlo, inició el reto de la búsqueda del tercer título en Barcelona con buen pie ante el sorprendente Ethan Quinn, tenista estadounidense que llegaba directo de la fase previa.

Carlos Alcaraz (6/7) - (2/6) Ethan Quinn

Día gris y plomizo en la ciudad condal para recibir dos años más tarde a Alcaraz. Infinito el primer juego, con una duración de once minutos para abrir el espectáculo. Comienzo atrevido del campeón universitario con Georgia en 2022, que salvó las tres primeras opciones de rotura de un Alcaraz que no quería líos en su estreno en Barcelona. Las mismas opciones de quiebre que tuvo acto seguido el tenista estadounidense, todo descaro de arranque, en el siguiente juego. Las defendió con maestría el de El Palmar para no ceder ni un milímetro de distancia.

Aguantó lo que pudo Quinn, al que pronto se le vino encima una avalancha. Imposible sostener a Alcaraz desde el fondo. Se deshilachó el 126 del mundo en esos intercambios para dejar en bandeja el primer set a un Alcaraz sobrio y potente. No se daban las condiciones meteorológicas ideales para el juego del murciano, pero su bola con peso hacía mucho daño a Quinn. No necesitó su mejor Alcaraz para anotarse la primera manga (6-2).

Quinn, rebelde en el segundo set

Alcaraz abrió a placer la segunda manga, con una rotura temprana, pero al instante se llevó un sopapo. Los problemas del murciano para encontrar el primer servicio le dieron la llave a Quinn para romper su saque en dos ocasiones. Obligado a reaccionar para remontar la situación Alcaraz ante un Quinn excelso al servicio. Culminó la escalada el nuevo número dos del mundo con una derecha paralela descomunal para recordar quién es el favorito en Barcelona. Intento de revuelta detenido a tiempo. Al menos momentáneamente porque, cuando tenía turno para cerrar el partido con su saque, Alcaraz se atrancó.

Sin presión y sin nada que perder, Quinn apretó el zapato del palmareño hasta el extremo en el segundo set. El susto no fue a más. En un ajustado tie-break, Alcaraz no dio opción a réplica. Con apuros, eso sí, porque tuvo que salvar un punto de set de Quinn. Sacó todo su repertorio de golpes geniales Alcaraz para imponer su jerarquía y recordar quién es el dos veces ganador en Barcelona y máximo favorito a triunfar este año en la arena de la Rafa Nadal.

«Los primeros partidos de cada torneo son difíciles. Jugar aquí en Barcelona es muy especial y cuesta gestionar los nervios. He cometido varios errores, pero he conseguido solventarlos a tiempo», reconoció sobre la pista Alcaraz. Siempre es difícil gestionar la transición después de ganar un título tan importante con tan poco margen de tiempo. Seguramente eso le pasó factura a Alcaraz en su debut, que salvó a tiempo la papeleta que presentó un bravo Quinn en el segundo acto.

Este jueves, en la ronda de octavos de final del Conde de Godó, aguarda Laslo Djere. El tenista serbio remontó su partido este martes ante Arthur Rinderknech para citarse con Alcaraz en la siguiente ronda. Djere, gran especialista en arcilla, se ha enfrentado en una ocasión al murciano. Fue en Buenos Aires, en 2023, en un partido que supuso la reaparición de Alcaraz tras más de 100 días sin competir por una lesión en el músculo abdominal.