Alcaraz, este jueves, celebrando su triunfo. Reuters
Tenis

Carlos Alcaraz, triunfo y susto en su debut en Tokio

El número uno del mundo se torció el tobillo izquierdo antes de vencer al argentino Báez (6-4 y 6-2)

Germán Abril

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:54

El estreno de Carlos Alcaraz como número uno del mundo llegó este jueves con un sobresalto bajo el brazo. Mediado el primer set de su ... debut en Tokio ante Sebastián Báez, el tobillo izquierdo del murciano se dobló. Fue en un cambio de dirección, al ir a buscar una devolución de Báez, cuando Alcaraz sintió que la articulación del tobillo se doblaba. La reacción fue automática. Se lanzó al suelo, boca arriba, con una mano tapando sus ojos y la otra tocando el tobillo. El susto recorrió las tribunas del estadio principal donde se disputa el ATP500 de Tokio. Los aficionados veían que la principal estrella del torneo podía quedarse fuera con apenas cuatro juegos disputados.

