Carlos Alcaraz, triunfo y susto en su debut en Tokio

El estreno de Carlos Alcaraz como número uno del mundo llegó este jueves con un sobresalto bajo el brazo. Mediado el primer set de su ... debut en Tokio ante Sebastián Báez, el tobillo izquierdo del murciano se dobló. Fue en un cambio de dirección, al ir a buscar una devolución de Báez, cuando Alcaraz sintió que la articulación del tobillo se doblaba. La reacción fue automática. Se lanzó al suelo, boca arriba, con una mano tapando sus ojos y la otra tocando el tobillo. El susto recorrió las tribunas del estadio principal donde se disputa el ATP500 de Tokio. Los aficionados veían que la principal estrella del torneo podía quedarse fuera con apenas cuatro juegos disputados.

Rápidamente accedió a la pista el médico junto al fisioterapeuta oficial del torneo. Pruebas y más pruebas sobre la pista antes de colocarle un aparatoso vendaje que inmovilizara parcialmente el tobillo izquierdo del palmareño. Los gestos al hacer las pruebas invitaban al optimismo, aunque las palabras de Alcaraz indicaban otra cosa bien diferente: «Me da igual lo que diga el vídeo, yo lo noto. En unas situaciones no me duele, pero en otras, sí», gritaba el tenista murciano desde la pista hacia su equipo. Por su cabeza seguía rondando el giro de tobillo, el susto, pero la realidad es que el dolor no era tan grave como podía parecer después de ver su reacción.

Pese a la situación, quien fue por delante en todo momento fue Alcaraz. La lluvia apareció cuando le tocaba sacar para ganar la primera manga, lo que obligó a cerrar el techo de la pista. Tiempo que los tenistas aprovecharon para regresar a los vestuarios. No le pesó el enfriamiento a Alcaraz, que sacó adelante el primer set sin apuros. La segunda manga tampoco tendría mucha historia, liderada de principio a fin por un Alcaraz que dejó atrás el susto del tobillo. El servicio y la derecha funcionaron de maravilla dentro del repertorio de juego del nuevo número uno del mundo, que tuvo un estreno con susto en Tokio.

Zizou Bergs, rival en segunda ronda

El trabajo de Alcaraz para las próximas 40 horas está claro: recuperar a tiempo el tobillo para la segunda batalla. En ella espera ya Zizou Bergs en lo que será un duelo inédito. El belga se deshizo este jueves de Alejandro Tabilo en un partido durísimo que se acercó a las tres horas de duración.