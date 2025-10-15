La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz. EFE

Carlos Alcaraz, sobre jugar el 'Six Kings Slam': «Entiendo las críticas, pero no exige mentalmente como un torneo»

El tenista murciano señala sobre su estado físico que «todo va bien» y que ha estado «recuperando el tobillo»

EP

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:46

El tenista murciano Carlos Alcaraz comentó este miércoles que entiende «las críticas» que ha recibido por no acudir al Masters 1000 de Shanghái por lesión pero sí ir al torneo de exhibición 'Six Kings Slam', pero apuntó que, en comparación con un torneo de dos semanas, no es tan «exigente mentalmente».

«Obviamente entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones. Cuando veo que mucha gente se queja de cómo defendemos las exhibiciones no les entiendo porque no es realmente exigente mentalmente en comparación con los torneos largos de dos semanas o dos semanas y media. Eso es realmente duro», afirmó el tenista de El Palmar en declaraciones a la agencia PA.

Alcaraz destacó que es «un formato realmente diferente». «Jugar exhibiciones es diferente a hacerlo en torneos oficiales. Allí tienes 15 o 16 días seguidos en los que tienes que tener una concentración alta y exigente físicamente. Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis, y eso es genial. Por eso elegimos a veces las exhibiciones», razonó.

Sobre su estado físico, el número uno del mundo señaló que «todo va bien» y que ha estado «recuperando el tobillo» todo lo bien que ha podido. «No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista, pero creo que ha mejorado mucho y voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam», añadió.

Alcaraz es el primer cabeza de serie en el torneo de exhibición 'Six Kings Slam' que se disputa esta semana en Arabia Saudí, en el que también participan Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

El de El Palmar tiene un 'bye' para las semifinales del evento, que forma parte de la Riyadh Season y que será retransmitido por Netflix, donde se enfrentará a Fritz o Zverev el jueves. El murciano aspira a superar la primera edición del Six Kings Slam del año pasado, en la que Sinner ganó la final y se llevó seis millones de dólares (unos 4,5 millones de euros), el mayor premio del tenis.

