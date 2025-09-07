La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. AFP
Tenis

Carlos Alcaraz, a un paso de su sexto Grand Slam tras un US Open sublime

El murciano, en el mejor momento de su corta pero colosal carrera, se verá las caras hoy con Sinner en un duelo de época en Nueva York

Enric Gardiner

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:37

Carlos Alcaraz puede lograr este domingo, a partir de las 20.00 horas, lo que no ha logrado nadie en la historia. Ganar el US ... Open sin perder un set. Es el primer tenista desde Roger Federer en 2015 en alcanzar la final en Nueva York sin ceder un parcial y tiene ante sí el desafío de convertirse en el sexto hombre en la historia en conquistar un Grand Slam de forma perfecta.

