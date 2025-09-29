Carlos Alcaraz mantiene su rutina y estará en una nueva final en Tokio

Carlos Alcaraz se ha convertido en un animal de costumbres. Desde el pasado mes de abril no hace otra cosa que jugar finales. Torneo al ... que va, torneo que exprime hasta el último día. Lo hizo en Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Cincinnati, US Open y ahora también en Tokio, donde chocará con Taylor Fritz este martes por el título. No importa que su tenis baje, que no se vea una versión extraordinaria como ante Nakashima. Ahora mismo el murciano tiene todas las respuestas en su libro de tenis. Le incomodó de lo lindo Ruud en semifinales, peor aún fue capaz de hallar la escapatoria para lograr su triunfo número 66, récord personal en un año (y aún no ha acabado septiembre).

Poco o nada tuvo que ver la versión de Alcaraz en semifinales con la que un día antes maravilló al mundo del tenis, en la que seguramente fue la mejor actuación del palmareño desde el punto de vista técnico. En ese duelo de cuartos de final, los registros de Alcaraz en sus golpes de derecha y revés llegaron a puntuaciones cercanas al 10 en términos de acierto. No se acercó a esos números ante Ruud, que presentó más oposición que Nakashima el día anterior. Especialmente atinado con el servicio el noruego, dio pocas opciones a un Alcaraz ofuscado durante el primer set. «Tuve opciones en el primer set. Creo que tuve cuatro puntos de rotura. Dos de ellos los jugué bien, pero no lo aproveché, aunque estuve muy cerca. Se trata de detalles», reconoció Alcaraz tras el partido.

Quien sí aprovechó su momento fue Ruud. Una opción de rotura fue suficiente para que el 12º del mundo se pusiera en ventaja para acabar anotándose el primer set. La reacción de Alcaraz tras perder esa primera manga estuvo a la altura del momento de forma que vive en este 2025. Conectó nueve saques directos en ese set para equilibrar el partido. Soltó la rabia el murciano con un grito cuando las cosas no le estaban yendo bien y, a partir de ahí, entonó su tenis ante un Ruud que no bajó los brazos en ningún momento. «Traté de ser más positivo que en el primer set, en el que estuve un poco molesto conmigo mismo. Me alejé de esos pensamientos, para jugar feliz, con pensamientos positivos», admitió Alcaraz ya con el billete para la final en el bolsillo.

Equilibró el partido Alcaraz para decantarlo en el tercer set (3-6, 6-3 y 6-4). Es un seguro de vida el de El Palmar en esas instancias. Tan sólo ha perdido tres partidos este año en la muerte súbita de una manga decisiva. Superior a Ruud en los intercambios, volvió a mostrar una versión estelar Alcaraz en los momentos clave del tercer set para redondear la remontada y citarse con Taylor Fritz en una nueva batalla por el título esta temporada. La décima para Carlos Alcaraz.