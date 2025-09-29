La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz celebrando un punto ante Casper Ruud. Reuters

Carlos Alcaraz mantiene su rutina y estará en una nueva final en Tokio

El tenista murciano disputará su novena final seguida tras deshacerse de Ruud (3-6, 6-3 y 6-4)

Germán Abril

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:23

Carlos Alcaraz se ha convertido en un animal de costumbres. Desde el pasado mes de abril no hace otra cosa que jugar finales. Torneo al ... que va, torneo que exprime hasta el último día. Lo hizo en Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros, Queen's, Wimbledon, Cincinnati, US Open y ahora también en Tokio, donde chocará con Taylor Fritz este martes por el título. No importa que su tenis baje, que no se vea una versión extraordinaria como ante Nakashima. Ahora mismo el murciano tiene todas las respuestas en su libro de tenis. Le incomodó de lo lindo Ruud en semifinales, peor aún fue capaz de hallar la escapatoria para lograr su triunfo número 66, récord personal en un año (y aún no ha acabado septiembre).

