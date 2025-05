Carlos Alcaraz: «Es increíble ganar aquí. Me voy con mucha confianza para Roland Garros» El tenista murciano confiesa tras el triunfo que aterrizó en Roma «para ver cómo iba la cosa con la lesión y me voy con este gran resultado»

Fernando Perals Lunes, 19 de mayo 2025, 00:23 Comenta Compartir

Satisfecho, contento y hasta casi emocionado. Así se sentía y así se mostró Carlos Alcaraz minutos después de vencer a Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Roma, aún sobre la arcilla en la que ayer conquistó su primer trofeo en el Foro Itálico. «Es una maravilla poder ganar aquí en Roma. Es algo realmente increíble. Ha sido difícil con el tema de la lesión en el isquio. Este torneo es muy especial porque hemos estado toda la semana unidos: el equipo, mi familia y yo hemos hecho un gran trabajo de recuperación», señaló el tenista de El Palmar.

El pupilo de Juan Carrlos Ferrero confesó que la dolencia que le privó de estar en Madrid ocupaba casi todo el espacio de su mente cuando puso los dos pies en la capital italiana: «Vinimos aquí solo para ver cómo iba la cosa con la lesión, y hacer este gran resultado explica sobre todo el buen equipo que me rodea, la familia y amigos que tengo, que están conmigo siempre, cuando estoy lesionado y cuando juego bien. Sin vuestro trabajo esto sería imposible», reconoció el murciano, que también aprovechó la emoción de la victoria para agradecer el calor que recibió durante la final y todo el torneo, a pesar de pelear con un tenista local por hacerse con el trofeo. «Queríais que ganara Sinner, pero habéis sido muy respetuosos conmigo. Me he sentido como en casa. Felicito a este país que con Jannik, Musetti y Paolini estáis viviendo un gran momento en el tenis. Tenéis mucho talento. Nos vemos el año que viene», dijo Alcaraz.

Elogios para el rival

Carlitos no quiso perder la oportunidad para volver a elogiar a un Sinner que volvía a competir tras la sanción de tres meses por dopaje y para el que tuvo unas preciosas palabras: «No puedo imaginar lo duro que habrá sido haber estado este tiempo fuera de la gira. Volver a casa y hacer esta actuación es para felicitarte. Es asombroso lo que has hecho. No me canso de decir lo maravilloso que eres como persona. Felicidades», añadió el murciano, que fue despedido con una ovación cerrada en Roma.