Carlos Alcaraz celebra un punto durante su triunfo en la final del torneo de Tokio. EFE

Carlos Alcaraz frena para llegar a punto a la gira bajo techo

El tenista murciano no estará en Shanghái con el objetivo de recuperar su tobillo y preparar el final de temporada

Germán Abril

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:48

Carlos Alcaraz volvió a levantar un trofeo en Tokio, el octavo de la temporada, y, acto seguido, comunicó su ausencia en el Masters 1000 de ... Shanghái. El palmareño regresa ya a casa para recuperar su tobillo izquierdo, tocado en el debut en Tokio ante Sebastián Báez y para descansar antes del sprint final de la temporada.

