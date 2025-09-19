La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los componentes de los dos equipos y sus capitanes, junto al legendario Rod Laver, en San Francisco. Laver Cup

Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»

El murciano se convierte en la diana de los elogios de Agassi, técnico del equipo Mundo, y Noah, entrenador del conjunto Europa, durante la previa de la competición

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:19

Carlos Alcaraz vuelve a desenfundar sus raquetas desde esta noche en la Laver Cup, donde no existe ni un solo foco que no ... apunte al murciano. El joven prodigio de El Palmar se convirtió en las últimas horas en el centro de la diana de los elogios de los entrenadores de los dos equipos que disputan la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

