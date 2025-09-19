Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»

Carlos Alcaraz vuelve a desenfundar sus raquetas desde esta noche en la Laver Cup, donde no existe ni un solo foco que no ... apunte al murciano. El joven prodigio de El Palmar se convirtió en las últimas horas en el centro de la diana de los elogios de los entrenadores de los dos equipos que disputan la competición.

El estadounidense Andre Agassi, técnico del conjunto del resto del mundo, y Yannick Noah, el encargado de dirigir a Alcaraz y al resto de figuras europeas, encumbraron al nuevo número uno del mundo horas antes del inicio de la competición. «Venimos de una generación con Djokovic, Federer y Nadal, y si tomas lo mejor de cada uno, todo lo encuentras en su persona. Puede defender como Novak. Tiene las manos suaves y la finura de Federer y puede aportar al partido el ritmo que le daba Rafa. Y tiene la velocidad, tanto ofensiva como defensiva. Lo tiene todo», dijo Agassi sobre el murciano.

Al pupilo de Juan Carlos Ferrero, que tendrá a su lado en esta competición a su entrenador Samuel López y que presumiblemente disputará esta noche el primer partido de dobles junto a Zverev y mañana sábado se mida al brasileño Joao Fonseca, también le puso por las nubes el extenista francés Noah, capitán de su escuadra. «Es casi perfecto. Su juego es increíble para tener 22 años: es rapidísimo, ataca, va bien de derecha y de revés y mentalmente es fortísimo», apuntó el galo.

No se va a ruborizar el mejor tenista del mundo, que disfrutó de estas palabras con un viaje a la isla de Alcatraz y compartiendo un gran rato de golf junto a uno de sus ídolos y organizador de la Laver Cup, Roger Federer.

El murciano es la gran sensación del torneo y más aún después de recuperar el trono del tenis mundial, una posición que que solo podía soñar cuando empezaba en el deporte de la raqueta: «No imaginaba llegar a ser número uno. Cuando tenía 13 ó 14 años, muchos jugadores eran mejores que yo y lograban grandes cosas. Pero para mí el tenis lo era todo; era mi vida. Simplemente tenía en mi cabeza intentar ser profesional», confesó Carlitos en la pista donde volverá a competir hoy.

Ayer, rivales; hoy, amigos

El murciano aterriza en su segunda experiencia en la Laver Cup, torneo que ya ayudó a ganar el año pasado y que convierte a los rivales de ayer en los 'colegas' de hoy. «Hace una semana me estaba enfrentando con ellos y ahora son mis compañeros. Me encanta la energía que hay aquí y el ambiente. Conocerlos fuera de la pista es una gran experiencia y no quería perdérmelo», reconoció el murciano, que regresa con ganas.