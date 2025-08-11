Carlos Alcaraz, a despejar las dudas del debut y mejorar sensaciones ante Medjedovic

Fernando Perals Lunes, 11 de agosto 2025, 21:59 Comenta Compartir

No fue el regreso esperado para Carlos Alcaraz, pero el aroma que deja siempre una victoria se nota más que un mal sabor de boca. Así salió el tenista murciano de la pista central de Cincinnati el pasado domingo tras vencer en el debut al bosnio Damir Dzumhur (6-1, 2-6 y 6-3). Había pasado casi un mes desde la última vez que el de El Palmar competía. Lejos queda ya aquella final de Wimbledon que perdió ante Sinner. Desde entonces, el pupilo de Ferrero ha pasado un mes descansando, disfrutando con los suyos y recargando pilas para la exigente gira de pista dura que ya ha comenzado. Ese tiempo alejado de las pistas es siempre una trampa para deportistas de máximo nivel, que pueden desconectarse de su mejor juego, algo que le ocurrió el domingo y que necesita recuperar este martes en tercera ronda ante el serbio Hamad Medjedovic (20.30 horas, apróximadamente).

Y es que Carlitos no se encontró bien en el primer duelo en suelo americano. Las dudas en el juego, el asfixiante calor y un rival insistente que no daba una bola por perdida desquiciaron al murciano en la segunda manga. Afortunadamente, el de El Palmar, que fue un huracán en el primer set, volvió a sacar una gran versión en el tercero para no repetir errores del pasado y no caer a las primeras de cambio en Cincinnati. Fue un partido feo, duro, complicado de digerir y de gestionar mentalmente para Alcaraz, que no pudo esconderlo nada más terminar el encuentro.

«He acabado el partido con muchas sensaciones buenas, también muchas malas. Solo puedo decir que estoy contento de haber ganado al final. Intentaré recuperar la confianza el martes. Hoy fue un poco complicado. Damir juega un tenis muy inteligente y necesito estar muy concentrado y preparado para ello. Mañana [por este lunes] tengo día de descanso para recuperar la confianza y, con suerte, estar listo para la siguiente ronda», confesó algo contrariado.

El de El Palmar tendrá al otro lado de la red a un rival desconocido al que apadrinó Novak Djokovic en el inicio de su carrera

La vuelta ha sido más accidentada de lo que algunos se esperaban, pero el tenista murciano es de ir entrando en calor partido a partido, reto a reto. Por eso, la cita de este martes ante Medjedovic no es un partido más que debe solventar el pupilo de Juan Carlos Ferrero, es una gran oportunidad para reencontrarse, mejorar sensaciones, despejar las dudas que han podido florecer y allanar el camino, al menos a nivel mental, para las siguientes rondas, donde esperan huesos duros al otro lado de la red.

Enfrente estará un jugador al que nunca se ha enfrentado. El joven tenista serbio, número 72 del mundo, se cargó en su primer partido en Cincinnati al norteamericano Aleksandar Kovacevic en dos sets (6-2 y 6-3), y viene de vencer al neerlandés Tallon Griekspoor sin ceder tampoco ni una manga (6-4 y 7-6).

El tenista de 22 años fue apadrinado en sus inicios por su compatriota Novak Djokovic. El jugador más laureado de la historia se encargó de darle los mejores consejos y de apoyar económicamente al tenista nacido en Novi Pazar, que acaba de iniciar su carrera y aún no cuenta con ningún título.

Evitar sobresaltos

Un partido tranquilo es lo que busca tener hoy Carlos Alcaraz y su banquillo, donde su segundo entrenador, el alicantino Samuel López, sufrió y le advirtió cuando peor iban las cosas en el estreno: «Cabreado, sí, pero concentrado», le dijo al murciano cuando este no se encontraba en la pista y cedió una manga. Justo eso es lo que no quiere ocurra hoy Alcaraz, que intentará evitar sobresaltos para poder disfrutar del tenis y, así, sacar su mejor versión.

Una que está mostrando su máximo rival en el torneo y por alcanzar el objetivo del año, que no es otro que el número uno del mundo. Jannik Sinner ha llegado a Cincinnati como un ciclón, metiendo miedo a todos. Pasó por encima del colombiano Daniel Elahi Galán en apenas una hora de partido (6-1 y 6-1). Parece que las vacaciones de verano le han sentado un tanto mejor al transalpino, que no ha notado las semanas de desconexción y ha regresado a su máximo nivel. El de San Cándido amenaza con barrer de la pista a todo el que pase por delante.

Carlitos Alcaraz y Sinner parten como favoritos para llevarse el Masters 1000 de Cincinnati, pero el murciano debe mejorar ya. El recorrido hasta una hipotética final está repleto de grandes obstáculos.