En directo, el partido entre Alcaraz y Dzumhur en el Masters 1000 de Cincinnati
El murciano regresa a la competición casi un mes después de su último partido, la final de Wimbledon en la que no pudo superar a Jannik Sinner
15 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
¡ROMPE ALCARAZ! ¡Muchos errores de Damir Dzumhur que Charly no perdona! Se pone con ventaja al primer descanso del set.
1 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
15 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
0 - 15
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
¡JUEGO CHARLY! Sin mucho problema, el murciano mantiene la tónica de saque y pone el uno iguales.
1 - 1[ SET 1 ]
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
15 - 40
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 30
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
0 - 30
El revés de Damir Dzumhur se va fuera
0 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Damir Dzumhur se va fuera
¡Juego Dzumhur! Presionó con fuerza Alcaraz, y hasta gozó de dos bolas de rotura, pero el bosnio aguantó y se lleva el primer juego del partido con su servicio.
1 - 0[ SET 1 ]
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - AD
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
40 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
AD - 40
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Damir Dzumhur y le sirve para ganar el punto
AD - 40
Saque plano de Damir Dzumhur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
30 - 30
El golpe de derecha de Damir Dzumhur se va fuera
30 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Damir Dzumhur estrella su golpe de revés en la red
¡COMIENZA EL PARTIDO!
¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido!
¡No se quieran perder este apasionante duelo! ¡Les esperamos!
Veremos el nivel que le pone Damir Dzumhur y la dificultad que puede tener para medirse al murciano. Hoy, sin duda, aunque Charly sea favorito, la incertidumbre es total.
Como el año pasado, Alcaraz se ausentó de Montreal y veremos si no coincide con el bajón a final de temporada que tuvo Charly.
Sin embargo, no es un torneo que se le dé especialmente bien al tenista murciano despues de no pasar de 1ª ronda en 2021, de cuartos de final en 2022, cayendo en la final de 2023 y cayendo en 2ª ronda el año pasado.
Carlos Alcaraz ya sabe lo que es disputar un título en Cincinnati, aunque cayó en una durísima final ante Novak Djokovic en 2023.
Es el segundo duelo entre Damir Dzumhur y Carlos Alcaraz en el circuito ATP, con el español venciendo en su único precedente: 3-1 en Roland Garros este mismo año.
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati! ¡Su primer rival en esta superficie dura es el bosnio Damir Zhumhur!
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
- 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
- 3 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
-
4
- 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
- 6 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
- 7 Perseidas 2025: el mejor día y hora para ver las populares lágrimas de San Lorenzo
- 8 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
-
9
- 10 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.