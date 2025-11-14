La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz posa con su trofeo de número 1, este viernes en el Inalpi Arena de Turín. Reuters

Carlos Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

El murciano superará el medio centenar de semanas en lo más alto del ranking ATP

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:03

Comenta

Ahora sí, a todos los efectos, Carlos Alcaraz ya es de forma oficial el mejor jugador de tenis del año 2025. Ya lo había ... demostrado en todas las superficies, en un largo periodo de meses en los que fue casi invincible, pero en las ATP finals ha confirmado esta condición al asegurar que acabará el año como el número 1 del ranking. Este viernes, en el Inalpi Arena de Turín que acoge el torneo entre las estrellas del circuito, el murciano recibió el trofeo que le acredita como el rey del circuito en esta temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  3. 3 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025
  5. 5 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  6. 6 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional
  7. 7

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  8. 8 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido
  9. 9 Abre una tienda de camisetas retro de fútbol en Murcia: más de 3.000 piezas de todas las ligas
  10. 10 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»

Carlos Alcaraz recibe el trofeo de número 1 del mundo en 2025: «Es un orgullo compartirlo con mi equipo»