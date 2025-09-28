La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz, este domingo, durante el partido frente a Nakashima. Reuters
Torneo de Tokio

Alcaraz, con martillo y pincel, a semifinales de Tokio

El tenista murciano da un recital ante Nakashima (6-2 y 6-4) antes de citarse con Ruud

Germán Abril

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:56

No hay muchos eventos deportivos más divertidos que ver a Carlos Alcaraz con la raqueta en la mano en este momento. Capaz de aporrear ... la pelota a 150 km/h y de acariciarla con sutileza para encontrar un mínimo agujero por el que superar a su rival. Domina todos los registros y, lo más destacable, es que ha mejorado la toma de decisiones para saber qué herramienta utilizar en cada momento. Cada día más maduro, más consistente. En los cuartos de final de Tokio tampoco dio opción a un Brandon Nakashima, rendido nada más abrir el partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  4. 4 Denuncian a un componente de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  5. 5

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  6. 6 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025
  9. 9

    La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  10. 10

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alcaraz, con martillo y pincel, a semifinales de Tokio

Alcaraz, con martillo y pincel, a semifinales de Tokio