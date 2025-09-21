La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz durante su partido de este sábado en la Laver Cup. Reuters

Alcaraz encaja ante Fritz su primera derrota en la Laver Cup

El tenista murciano cae por 6-3 y 6-2 en Estados Unidos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:56

El tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo cayó este sábado ante el estadounidense Taylor Fritz en la Laver Cup, donde el equipo Mundo tomó una ventaja de 7-3 frente al de Europa.

Fritz, quinto del ranking de la ATP, se impuso por primera vez a Alcaraz con marcador de 6-3 y 6-2 en el partido disputado en San Francisco (Estados Unidos).

Alcaraz, que tenía una racha de 13 victorias seguidas en el circuito, encajó su primera derrota en los tres partidos individuales que ha jugado en la Laver Cup.

El año pasado, en su debut en este torneo fundado por Roger Federer, había vencido precisamente a Fritz y a otro estadounidense, Ben Shelton.

El pasado viernes Alcaraz ganó también un partido de dobles junto al checo Jakub Mensik en una jornada en la que el equipo Europa se adelantó por 3-1.

Este sábado, sin embargo, el combinado del resto del mundo le dio la vuelta al marcador con triunfos de Fritz, el argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Alex De Miñaur.

En su duelo contra Alcaraz, Fritz, subcampeón del US Open en 2024, combinó una formidable actuación al servicio con una extrema fiabilidad en los momentos decisivos, salvando las dos pelotas de break que tuvo Alcaraz.

En uno de sus destellos de magia, el murciano se anotó un punto al inicio del segundo set después de una devolución por debajo de las espaldas.

Alcaraz, que sólo había perdido un partido desde mayo, se retiró con una sonrisa bajo el aplauso de los aficionados.

