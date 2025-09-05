La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz, durante un partido en esta edición del US Open. Reuters
Tenis

Alcaraz - Djokovic en la semifinal del US Open, en directo

El murciano se ve por novena vez las caras con el serbio, que le negó el oro olímpico

Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.

No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.

El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.

¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.

