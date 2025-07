Alcaraz se baja de Toronto y reaparecerá en Cincinnati

Solo faltaba la confirmación oficial y llegó este domingo. Carlos Alcaraz tampoco jugará este año en Canadá, después de disputar todos los partidos posibles ... en la gira de hierba (final y título en Queen's y final y subcampeonato en Wimbledon). El Masters 1000 de Toronto arranca el próximo domingo y acudir a esta cita, de la que también se han borrado Sinner, Djokovic y Draper, suponía volver a los entrenamientos hoy, viajar a mitad de semana hacia la capital de Ontario, la más poblada de Canadá, y activar rápidamente el 'modo competición', solo una semana después de perder la final de Wimbledon frente a Sinner.

Alcaraz, que se ha tomado unos días de vacaciones y anda junto a un grupo de amigos por las playas de Cádiz, no irá a Toronto y regresará a la competición en el Masters 1000 de Cincinnati, un torneo que se disputará entre el 7 y el 18 de agosto, con el objetivo de aclimatarse de nuevo a la pista rápida y coger sensaciones de cara a su siguiente gran objetivo: el US Open, que este año arranca el 24 de agosto y acabará el 7 de septiembre con la gran final del cuadro masculino.

Según publicó el diario Marca, Alcaraz y su equipo creen que es beneficioso para el cuerpo del jugador murciano prolongar unos días su descanso y no competir en Toronto, donde hace dos años, en su última aparición, cayó en cuartos de final frente al estadounidense Tommy Paul. Así, Carlitos no volverá a coger la raqueta hasta el lunes próximo. Estos días trabajará en el gimnasio y será ya el 28 de julio cuando empiece a preparar su participación en el Masters 1000 de Cincinnati.

Asalto al número 1

En el US Open, el tenista de El Palmar tendrá la primera posibilidad matemática de volver a liderar el circuito masculino. Defiende tan solo 50 puntos por los 2.000 de Sinner. Y en toda la gira americana son 60, contando los 10 de Cincinnati. Si gana el 'Major' estadounidense tendrá muchas posibilidades de arrebatarle el número 1 de la ATP a Sinner. Además, el italiano pierde 200 puntos por no acudir a Toronto la semana que viene, algo que de momento no va a aprovechar Alcaraz, ya que también ha decidido bajarse de este torneo.

Toronto es el segundo torneo de categoría TMS que se perderá el murciano después del Mutua Madrid Open, donde causó baja por la lesión muscular que sufrió en la final del Conde de Godó. La pasada campaña ya no jugó en Montreal, pero, en ese caso, fue por la cercanía con los Juegos Olímpicos de París. Alcaraz viajará a Cincinnati con Samuel López y Juan Carlos Ferrero se unirá al equipo en Nueva York la semana previa al US Open.