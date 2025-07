«No sabía qué hacer en algunos momentos», reconoce Carlos Alcaraz

Germán Abril Envíado especial a Londres Lunes, 14 de julio 2025, 00:45 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz encajó con deportividad su derrota. «Siempre se tiene un sentimiento malo cuando se pierden partidos, y más si es una final. Aún así, estoy orgulloso de lo logrado durante estas cuatro semanas. Me voy con la cabeza muy alta porque he intentado hacer todo lo que tenía en mi mano, solamente que he jugado contra alguien que estaba a un nivel increíble», confesó el murciano delante de los periodistas tras caer en la final de Wimbledon frente a Jannik Sinner.

Admitió en la sala de prensa que sus malos porcentajes con el servicio le dejaron sin opciones, ya que solamente metió el 53% de sus primeros saques: «He tenido un porcentaje muy bajo de primeros saques y encima he jugado contra uno de los mejores restadores del circuito. Es un arma que debo mejorar y creía que hoy [por ayer] me funcionaría, pero con los nervios ha sido complicado», alegó.

A Carlitos no se le vio tan hundico como hace un año cuando perdió la final de los Juegos Olímpicos de París contra Novak Djokovic. «La verdad es que es un sentimiento muy diferente. El año pasado me sentí muy mal emocionalmente tras ese encuentro. Fue muy difícil para mí aceptar ese momento. Creo que he aprendido mucho de esas situaciones y ahora mismo me siento muy orgulloso de haber alcanzado otra final de Grand Slam. Quiero quedarme con los buenos momentos y olvidar los malos. No estoy mal del todo, estoy feliz. Sonrío porque estoy agradecido de haber jugado en una final como esta», apuntó.

Le preguntaron, por supuesto, por su rivalidad con Sinner, que ya es una de las grandes historias del deporte actual. «Estoy muy feliz de compartir esta rivalidad con él porque creo que es bueno para ambos y para el tenis. Nuestro nivel es muy alto cuando jugamos entre nosotros, y la verdad es que creo que nunca he visto este nivel en otros. Esta rivalidad va a ir mejorando todavía más. Esto me motiva a dar mi 100% en los entrenamientos cada día y me fuerza a mejorar todavía más», dijo.

Y, por último, reconoció que se bloqueó a nivel mental al sentirse inferior al italiano a partir del segundo set. «No sabía qué hacer en algunos momentos porque desde el fondo de pista sentía que era mucho mejor que yo y no podía hacer nada. Es muy difícil cuando sientes que lo único que haces es defenderte y correr de un lado a otro», explicó el tenista de El Palmar.

El récord de precocidad de Borg todavía está a tiro para Carlitos

Carlos Alcaraz no pudo ayer con Jannik Sinner y, por tanto, no fue capaz de prolongar su increíble racha en Wimbledon. No obstante, aún tiene la posibilidad de alcanzar los ocho Grand Slam logrados por Björn Borg antes de cumplir los 24 años, en lo que sigue siendo el récord de precocidad más increíble de la historia del tenis.

El murciano, con cinco 'grandes' ya en su haber, todavía tiene cinco posibilidades de superar la cifra conseguida por el sueco. Sampras, Wilander y Nadal levantaron seis 'Major' antes de los 24 años, mientras que Sinner, con su título de ayer, tiene cuatro. El italiano, no obstante, ya no podrá alcanzar los ocho de Borg antes de los 24, ya que los cumple el mes que viene.

Por otro lado, Carlos Alcaraz volverá hoy a España y descansará unos días, antes de viajar a Canadá para participar en el Masters 1000 de Toronto a partir del 27 de julio. El murciano no disputó este torneo el curso pasado por la próximidad con los Juegos de París y tratará de mejorar su actuación de 2023, cuando se quedó en cuartos de final.