Los diez festivales musicales a los que puedes escaparte este verano Ronald Witttek La temporada de 2019 arranca con el mejor rock y metal de la mano del Download y se prolongará hasta el Sonorama Ribera, con el punto álgido de la semana fantástica del Mad Cool y el Bilbao BBK Live MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 27 junio 2019, 19:21

La sensación flota en el ambiente: los festivales de este verano son peores que los del año pasado. Puede que sea verdad, o puede que sea simplemente el hastío por la saturación de este tipo de eventos a lo largo de los 365 días del año. Pero no, todavía hay conciertos más que interesantes dentro del panorama festivalero del verano, como ver a Tool en España después de 12 años, disfrutar de la formación original (menos D'Arcy) de los Smashing Pumpkins, reencontrarse por partida doble con la furia y potencia de Slipknot, sentir que las canciones de Rage Against the Machine siguen vivas a través de Prophets of Rage, descubrir la nueva genialidad de Thom Yorke, rememorar las canciones de Oasis por separado y con distintos matices de la mano de los hermanos Gallagher, comprobar la confirmación de Greta Van Fleet como 'sucesores' de Led Zeppelin y revivir las sensaciones del debut de Vetusta Morla, aquel maravilloso 'Un día en el mundo', entre guiris. A continuación, exponemos las opciones más interesantes, y con precios de todo tipo, que presenta un nuevo verano festivalero para ayudar a los indecisos a elegir el destino musical ideal.

Download Festival Slipknot y Tool. ¿Hay que decir más?

Slipknot. / Marcelo Sayao/Efe

La cita con el mejor rock y metal celebra su tercera edición en la capital de España con tres cabezas de cartel de envergadura: Scorpions –banda que sigue en activo pese a sus amagos de retirada–, Slipknot y Tool. El Download Festival, todo un referente en Reino Unido y también con versión francesa, cuenta este año con otros grupos atractivos como Sum 41, Stone Temple Pilots, Enter Shikari, Papa Roach, Rival Sons y Turbonegro, además de una pequeña cuota nacional encabezada por Toundra y Berri Txarrak, para poner música a sus cuatro escenarios repartidos por la Caja Mágica.

Download Festival Cuándo 28, 29 y 30 de junio Dónde Caja Mágica (Madrid) Cuánto Abono: 155 euros Imperdibles Slipknot, Tool, Stone Temple Pilots y Rival Sons

Cruïlla Sin etiquetas hay paraíso

Garbaje. / Borja Agudo

El Cruïlla alcanza su décima edición con un cartel, como siempre, muy variado, en el que figuran pesos pesados de la escena pop como Black Eyed Peas y Kylie Minogue, junto con grupos del calibre de Foals, Bastille y Years & Years y los siempre atractivos Garbage. También habrá un importante hueco para el indie nacional, con Vetusta Morla, Love of Lesbian, Xoel López y Cala Vento, entre otros. Pese a la competencia en Barcelona de otros eventos como el Primavera Sound, que capa vez apuesta más por el trap y el reguetón, y el Sónar, el Cruïlla sigue su progresión para convertirse en todo un referente festivalero nacional.

Cruïlla Cuándo 3, 4, 5 y 6 de julio Dónde Parc del Fòrum (Barcelona) Cuánto 125 euros (más gastos) Imperdibles Foals y Garbage

Resurrection Fest El gran templo 'verde' del metal

Slayer. / Balazs Mohai

La pequeña localidad gallega de Viveiro (Lugo) acogerá una nueva edición del Resurrection Fest, con un cartel que incluye a unas 100 bandas, entre las que sobresalen Slipknot, King Diamond y Slayer, además de otras interesantes como Gojira, Lamb of God, Millencolin, Parkway Drive, Within Temptation… La cita, que ya hace meses agotó los abonos, se adelanta este año una semana para no coincidir con otros festivales como el Mad Cool y el BBK Live. Buena música en un entorno natural y con el incentivo de la gastronomía gallega.

Resurrection Fest Cuándo 3, 4, 5 y 6 de julio Dónde Viveiro (Lugo) Cuánto Abonos agotados. Entradas de un día: 12 euros (más gastos), el 3 de julio; 75 euros (más gastos), 4 y 6 de julio; 85 euros (más gastos), el 5 de julio Imperdibles Slipknot, Slayer y Gojira

Rock Fest Barcelona Las 'viejas glorias' nunca fallan

ZZ Top. / Rafa Gutiérrez

Def Leppard y ZZ Top lideran la sexta edición del Rock Fest Barcelona, que contará por primera vez con cuatro días de música en el Parc de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Por los diferentes escenarios pasarán grupos como Arch Enemy, Dream Theatre, Europe –tras su actuación en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio–, King Diamond, Saxon, WASP, Children of Bodom, Sebastian Bach… Alternativa interesante para los que no quieran viajar a tierras gallegas ni al Download.

Rock Fest Barcelona Cuándo 4, 5, 6 y 7 de julio Dónde Parc de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Cuánto Abono: 171,20 euros Imperdibles Def Leppard, Dream Theatre y ZZ Top

Mad Cool Nostalgia noventera

The Cure. / Marcel Van Hoorn

Repetir el impresionante cartel del año pasado parecía imposible para el Mad Cool, que esta edición vuelve a jugar la baza de la nostalgia ochentera y, especialmente, noventera con grupos como The Cure, The Smashing Pumpkins, Prophets of Rage –la mitad de su repertorio son canciones de Rage Against the Machine–, Noel Gallagher's High Flying Birds y The Chemical Brothers, a los que añade leyendas como Iggy Pop, el fenómeno Rosalía, los prometedores Greta Van Fleet y bandas siempre interesantes como The National, Mogwai, Vampire Weekend y Bon Iver. El festival se celebrará por segunda vez en el recinto ubicado en Valdebebas-Ifema, que dispondrá de 100.000 metros cuadrados y buscará librarse de los problemas (colas, masificación, mala cobertura…) de la anterior edición.

Mad Cool Cuándo 11, 12 y 13 de julio. Fiesta previa, 10 de julio Dónde Valdebebas-Ifema (Madrid) Cuánto Abonos: 175 euros (más gastos). Pack Fnac, 159,20 euros. Imperdibles The Cure, The Smashing Pumpkings, Greta Van Fleet y Prophets of Rage

Bilbao BBK Live La reválida de The Strokes

Thom Yorke. / Sophia Kembowski

El Bilbao BBK Live reunirá este año a grandes figuras de la música, como Liam Gallagher, de Oasis, que mostrará las canciones de su segundo álbum en solitario, 'Why me? Why not'; Thom Yorke, de Radiohead, quien también presentará nuevo material, 'Anima', y Damon Albarn, de Blur, al frente de los reactivados The Good, The Bad & The Queen. Sin embargo, la principal apuesta del festival será The Strokes, con su única actuación en España tras la cancelación del Doctor Music. La banda de Julian Casablancas, tras unos años de parón y las críticas por su indolencia en su última visita a España en el Primavera Sound, deberá desactivar en esta ocasión el piloto automático y volver a mostrar esos chispazos de energía de sus grandes canciones –'Reptilia', 'Last nite', 'Hard to explain'…–. También hay muchas ganas de ver a Weezer, primer grupo confirmado el verano pasado, y a Rosalía, Suede, Vetusta Morla, Idles, Vince Staples, Slaves, Hot Chip… El festival buscará ofrecer la mejor experiencia musical en pleno pulmón verde de la ciudad, el monte Kobetamendi.

BBK Live Cuándo 11, 12 y 13 de julio Dónde Monte Kobetamendi (Bilbao) Cuánto Abonos: 160 euros (más gastos) Imperdibles The Strokes, Liam Gallagher, Thom Yorke y Weezer

FIB Un 25 aniversario sin guinda

Lana del Rey. / Cathal McNaughton/Reuters

El FIB sigue su búsqueda de una identidad musical propia –no se parece ya en casi nada a los orígenes del festival– en una edición que tiene como principales atractivos los conciertos exclusivos en España de Lana del Rey y Kings of Leon. El cartel cuenta con otros nombres interesantes como The 1975, Fatboy Slim, You Me At Six, Franz Ferdinand, George Ezra y Vetusta Morla, que repetirá la experiencia de interpretar su primer álbum, 'Un día en el mundo', tal y como ya hizo en Madrid el pasado mes de diciembre. Un cartel del que se esperaba más por tratarse de la 25ª edición, pero que contiene nombres atractivos para el mayoritario público inglés, para los españoles e incluso para los murcianos, con la presencia de los inclasificables Alien Tango. Aunque falta la guinda de un gran nombre.

FIB Cuándo 18, 19, 20 y 21 de julio Dónde Benicasim (Castellón) Cuánto Abonos: 155 euros (más gastos) Imperdibles Kings of Leon, Lana del Rey y Vetusta Morla

Low Festival Reivindicando el mejor indie nacional

Foals. / Borja Agudo

El hermano mayor del Warm Up, el Low Festival, vuelve a erigirse un verano más como el evento musical con mejor relación calidad-precio, y el más cómodo para los asistentes, con cero colas y un servicio ágil en las barras. Además, este año ofrece mejor cartel que la anterior edición, con New Order –surgida de los míticos Joy Division–, Foals, Bastille, The Vaccines y Fischerspooner, como grandes bazas internacionales, y lo mejor del indie nacional, desde Vetusta Morla, Viva Suecia, Dorian, La Casa Azul y Fangoria, hasta Carolina Durante, Second, Zahara, Mucho, Xoel López, Alice Wonder, Nunatak… Tres días de sol, playa y, afortunadamente, buena música.

Low Festival Cuándo 26, 27 y 28 de julio Dónde Ciudad Deportiva Guillermo Amor, Benidorm Cuánto Abonos: 69 euros (más gastos) Imperdibles New Order, The Vaccines y Foals

Arenal Sound Thirty Seconds to Mars y C. Tangana, por fin juntos

Thirty Seconds to Mars. / P. Urresti

El festival más inclasificable y con más adolescentes del panorama nacional celebra su décima edición con una coctelera musical que de nuevo apuesta por la escena urbana –no faltará nuestro querido C. Tangana y Bad Gyal–, el reguetón de Farruko, la electrónica de Martin Garrix, Don Diablo y Fangoria, y una jornada más que interesante de sábado de indie y rock en la que comparten escenario principal Thirty Seconds to Mars, el grupo del actor Jared Leto, con Vetusta Morla, y que se completa con artistas y grupos como Iván Ferreiro, Second y Carolina Durante.

Arenal Sound Cuándo Del 30 de julio al 4 de agosto Dónde Burriana (Castellón) Cuánto Abonos agotados. Entradas de día: 55 euros Imperdibles Thirty Seconds to Mars y Vetusta Morla

Sonorama Ribera El festival más murciano

Tarque. / Alfonso Durán

Aranda de Duero volverá a ser el escenario de una nueva edición del Sonorama, con gran presencia murciana como siempre (Tarque, Second, Varry Brava, Crudo Pimento, Muerdo, Claim, Alexanderplatz, Lebowsky, Invórtice, Kuve, AA Mamá y Funicular), en el que se cuelan algunos nombres internacionales a tener en cuenta, como Crystal Fighters, The Vaccines, Balthazar y The Futureheads, y que vivirá un auténtico 'revival', con Nacho Cano interpretando las canciones de Mecano, y con Australian Blonde –y su éxito 'Chup Chup'–, Orquesta Mondragón y Tequila. El resto, todas las bandas nacionales imaginables, lideradas por Love of Lesbian, Miss Caffeina y Fangoria, menos Vetusta Morla y Viva Suecia, las dos grandes ausencias. Pero el atractivo del festival va más allá de la propuesta musical, y quien acude un año, raro es que no repita al siguiente para probar uno de los mejores vinos del país y comer lechazo.