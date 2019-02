Los mejores conciertos para disfrutar del post San Valentín Kyrre Lien/AFP Fin de semana lleno de propuestas tentadoras, entre las que destacan el rock de diferentes estilos de Wyoming y Los Insolventes, Pájaro, Corazones Eléctricos y Waldenskeit; el festival más metalero del año, el Extreme Core Fest, y dos escapadas musicales para ver en directo a Alv McMartin en formato íntimo en Yeste y el espectáculo visual y sonoro de Massive Attack en Madrid MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Jueves, 14 febrero 2019, 18:49

1 Rock Wyoming y Los Insolventes

Borja Agudo/El Correo

Un habitual de la Región, José Miguel Monzón, 'El Gran Wyoming', ofrecerá un concierto con su banda, Los Insolventes, en la Sala Tántalo, en Cartagena, el 16 de febrero. El cuarteto, que se completa con Miguel Ángel Ariza, José Alberto Solís y Luis de Diego, nació en 2009 para dar rienda suelta en el escenario a todas las influencias musicales de los miembros de la banda y hacer versiones de sus artistas favoritos, como Chuck Berry, The Beatles, Ramones, Siniestro Total, Rosendo y The Who. Todo un homenaje al rock and roll.

Información Cuándo Sábado 16 de febrero, a las 22.30 horas (apertura: 21.30) Dónde Sala Tántalo (Cartagena) Precio Entrada anticipada, 15 euros (más gastos); taquilla, 18 euros

2 Rock/blues Pájaro

Juan Jesús García

Andrés Herrera Ruiz, alias 'Pájaro', guitarrista en el pasado de otras bandas y artistas como No me pises que llevo Chanclas, Raimundo Amador, Silvio y Kiko Veneno, presenta en Murcia, en la Sala Spectrum, el que es ya su tercer trabajo en solitario, 'Gran Poder', con motivo del festival Microsonidos 2019. El sevillano, todo un superviviente del rock and roll capaz de iniciar su propio proyecto personal pasados los 50, combina como nadie y con naturalidad rock, blues, country, una saeta de la Semana Santa –es cofrade– y el sabor del spaghetti western de Ennio Morricone en su sonido. En el concierto estará acompañado por otro as de la guitarra que también decidió asumir el papel de protagonista, Austin Slack, que mostrará los temas de su primer EP, 'Act 1'. El británico afincado en la Región ha crecido con el instrumento de seis cuerdas en las manos y a sus 18 años cuenta con un currículum de colaboraciones que da vértigo, desde Javier Vargas, Neuman y Love of Lesbian hasta Maná y Steve Vai.

Información Cuándo Sábado 16 de febrero, a las 23.00 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala Spectrum (Murcia) Precio Entrada anticipada, 12 euros (más gastos); taquilla, 15 euros Artista invitado Austin Slack

3 Rock Corazones Eléctricos

Promo

Buena ración de rock para el sábado. La banda valenciana Corazones Eléctricos, después de verse obligada a cancelar su concierto el pasado mes de octubre en Murcia por causas meteorológicas, hace un pequeño paréntesis en la grabación de su segundo disco para demostrar, esta vez sí, que están dispuestos a salvar el rock and roll. El trío es un proyecto de Pau Monteagudo, cantante de Uzzhuaïa, que nació aprovechando el parón indefinido de su banda. Le acompañan Kako Navarro (bajo) y Víctor Traves (batería), habituales también de la escena valenciana. Su sonido es menos duro que el de Uzzhuaïa y más cercano al rock de bandas como M Clan (sobre todo en sus inicios), con la que han compartido escenario, y Tequila, y también recuerda por momentos a Tom Petty, The Raconteurs y Queens of the Stone Age. Una mezcla interesante. Estarán acompañados en el concierto por otra banda potente de rock de la ciudad del Turia, Doctor Voltaje, cuyo cantante es el murciano Francis Sarabia, quien formó tándem con Santi Campillo y también es miembro de Tijuana Road.

Información Cuándo Sábado 16 de febrero, a las 22.30 horas Dónde Sala Musik (Murcia) Precio Entrada anticipada, 7 euros (más gastos); taquilla, 10 euros Artista invitado Doctor Voltaje

4 Indie rock Waldenskeit

Diego Garnés

Waldenskeit, banda de rock indie de San Vicente del Raspeig (Alicante), o de a medio camino entre Alicante y Murcia, presenta en la Sala Musik su primer álbum, 'Pensamientos', publicado el pasado mes de septiembre y que contó con una campaña de 'crowdfunding' para financiar la edición de las copias físicas y la promoción. Tras un EP, 'End Of Days', con canciones en inglés, el cuarteto formado por Quique González (batería), Javier Martínez (guitarra), Alberto Martínez (bajo) y Esther Kirkiachiarian (voz) decidió pasarse al castellano –excepto una canción– en el álbum, que ofrece una gran variedad de estilos y refleja influencias de bandas como Muse, The Killers, Vetusta Morla y Rufus T. Firefly.

Información Cuándo Viernes 15 de febrero, a las 23.00 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala Musik (Murcia) Precio Entrada anticipada, 6 euros (más gastos); taquilla, 8 euros. La entrada incluye consumición

5 Metal Extreme Core Fest

Vendetta FM

El Garaje Beat Club será el escenario de la tercera edición del Extreme Core Fest, un festival dedicado a los amantes del metal más extremo (black metal, death metal, hardcore…) y que por segunda vez se celebra en Murcia. El cartel contará con bandas de toda Europa que debutarán en España, como Martyrium (Malta), Doomas (Eslovaquia), Abrupt Demise (Holanda), Darkfall (Austria), Our Hate (Bélgica) y Dygora (Inglaterra), junto con los madrileños Avulsed y los murcianos Vendetta Fucking Metal y Cockoroch.

Información Cuándo Sábado 16 de febrero, a las 19.00 horas Dónde Garaje Beat Club (Murcia) Precio Entrada anticipada, 12 euros (más gastos); taquilla, 15 euros

6 Rock/soul/rhythm & blues Alv McMartin

Ramón Mula

Primera escapadita para el fin de semana. El cantante y pianista murciano Alv McMartin ofrecerá un concierto en formato dúo junto al guitarrista de su banda, Julián 'Jules' Balibrea, en El Almacén, un espacio ubicado en Yeste (Albacete) que, como su nombre indica, era el almacén de una tienda que se ha restaurado y transformado en una casa de ambiente rústico y rural donde se celebran conciertos y exposiciones. Gran oportunidad para disfrutar de una velada llena de rock, soul, rhythm & blues, folk, swing, góspel y jazz, y de la gastronomía, cultura –la visita al castillo es obligatoria–, naturaleza y paisajes de uno de los rinconcitos más interesantes de la vecina Albacete. Turismo rural del bueno.

Información Cuándo Sábado 16 de febrero, a las 20.00 horas Dónde El Almacén, en Yeste (Albacete) Precio Aportación voluntaria

7 Trip Hop Massive Attack

Fabrice Coffrini/AFP

No será porque no avisáramos en su momento. Era una de las fechas que había que marcar en rojo para este año, y el día ha llegado. Massive Attack celebrará el 20 aniversario de su álbum más famoso y emblemático, 'Mezzanine', con dos actuaciones en España, una en el Sant Jordi Club (Barcelona), el sábado 16, y otra en el Palacio Vistalegre (Madrid), el domingo 17. Por cercanía, recomendamos el concierto en la capital española. Se trata de una gira especial en el que la banda de trip hop cuenta con la colaboración del cineasta Adam Curtis para las proyecciones y de los cantantes Horace Andy, habitual del grupo y los discos, y Elizabeth Fraser, de Cocteau Twins, por primera vez en más de una década para ponerle voz a la mítica 'Teardrop'. Oscuridad, mensajes reivindicativos y un espectáculo simplemente hipnótico.