Ya suenan los 'tambores de guerra' del 2019 musical El grupo británico Muse, durante su concierto reciente en San Mamés. / Miguel Toña / Efe Los grandes grupos como Muse, Rammstein y Bon Jovi ya han marcado en rojo sus fechas en el calendario y festivales como Download y Resurrection comienzan a anunciar sus primeros nombres MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Lunes, 5 noviembre 2018, 19:19

¿Tienes la agenda de 2019 y un bolígrafo a mano? O si estás leyendo esto en el móvil, empieza a apuntar fechas en el calendario. Este año parece que ya se ha quedado huérfano de macroconciertos, exceptuando unos pocos como el de Vetusta Morla del 30 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, y los grandes grupos internacionales aprovechan las fechas ya cercanas a la Navidad para anunciar sus conciertos en España, al igual que los principales festivales muestran sus mejores cartas. Así que, también toca ir mirando el bolsillo, porque no va a resultar nada barato.

Entre los grupos y artistas internacionales, ya hay varios días para marcar en rojo. Las dos primeras fechas son el 16 y 17 de febrero. Massive Attack celebrará el 21 aniversario de su álbum más famoso y emblemático, 'Mezzanine', con dos actuaciones en el Sant Jordi Club (Barcelona) y en el Palacio Vistalegre (Madrid). La venta general de entradas será el 7 de noviembre (preventa desde el 5 de noviembre), con un precio de 55 euros más gastos en la Ciudad Condal, y 58 más gastos en la capital.

Sin abandonar el mes de febrero, la banda revelación del momento, Greta Van Fleet, llevará el día 22 todo su rock setentero, que bebe directamente de Led Zeppelin, al Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas ya se encuentran a la venta por 35 euros (más gastos).

Aunque Metallica ya ha agotado las 68.000 entradas para su concierto del 3 de mayo en el recinto Valdebebas-Ifema de Madrid, todavía pueden adquirirse algunas para su 'show' en Barcelona (5 de mayo en el Estadio Olimpico de Montjuïc). Todos los interesados, deberán rascarse el bolsillo. Los precios oscilan entre 65 y 125 euros.

Rammstein también volverá en 2019 a España, con un único concierto, el 1 de junio, en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol, en Cornellà de Llobregat (Barcelona). Las entradas se podrán adquirir este jueves 8 de noviembre a partir de las 10.00 horas. Espectáculo y pirotecnia garantizados.

Otro grupo muy querido en España, Bon Jovi, pone a la venta las entradas de su concierto del próximo 7 de julio en el Wanda Metropolitano esta misma semana, el 9 de noviembre, aunque también dispondrán de preventa un día antes los usuarios registrados en Live Nation –un paso que deben realizar todos los asiduos a grandes conciertos en España y que les gusta pisar la pista–. La banda de Nueva Jersey presentará su último disco, 'This house is not for sale', que salió en noviembre de 2016.

Ya se sabía que Madrid formaba parte de su gira mundial, pero la banda británica Muse acaba de revelar que su concierto será el próximo 26 de julio en el Wanda Metropolitano. Tras su reciente paso por Bilbao y a escasos días de publicar su nuevo disco, 'Simulation Theory' (9 de noviembre), la banda liderada por Matt Bellamy pondrá las entradas a la venta el próximo 16 de noviembre (preventas desde el 13 de noviembre).

Y en cuanto a festivales, los más 'heavies' son los que se han adelantado al resto. El Download (del 28 al 30 de junio), como en los últimos años, es el que ya ha dado el primer golpe de efecto al anunciar a Tool y Slipknot como primeros cabezas de cartel. La banda de Maynard James Keenan pasará por la capital trece años después de su última actuación, un intervalo de tiempo acorde al calendario de publicaciones de discos de Tool, que se espera que en algún momento de 2019 saque la continuación de '10.000 Days' (2006). Por su parte, Slipknot hará doblete en España, puesto que también pisará Galicia para el Resurrection Fest, que se celebra del 3 al 6 de julio. Allí estarán acompañados de grupos como Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament y Cradle Of Filth, entre otros muchos.

Del resto, el Vida Festival (4, 5 y 6 de julio, Vilanova i la Geltrú) ya ha confirmado a The Charlatans; el BBK (11, 12 y 13 de julio, Bilbao), a Weezer; el Azkena Rock(21 y 22 de junio, Vitoria), a Wilco y Stray Cats, y el Sansan (18, 19 y 20 de abril, Benicasim), a Izal y La Casa Azul.

A nivel local, el WARM UP ya ha dado sus primeras pinceladas con las confirmaciones de Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub y Vetusta Morla, un grupo que repetirá la jugada de Izal del año pasado y estará en prácticamente todos los festivales. Por ahora, ya tiene su hueco en el Mallorca Live Festival (11 y 12 de mayo); en el Interestelar, en Sevilla (24 y 25 de mayo); en el Festival de Les Arts, en Valencia (7 y 8 de junio), y en el Granada Sound (20 y 21 de septiembre). Parece cantado que también encabezará el Sonorama.

Y para los más viajeros, los principales festivales europeos también han anunciado sus primeros nombres, que dejan ver por dónde irán los tiros en España. El nombre más repetido es el de The Cure, que visitará Bélgica (Rock Werchter), Portugal (Nos Alive), Italia (Firenze Rocks), Dinamarca (Roskilde)… Otros nombres a seguir la pista son Florence and the Machine y Muse, en el Rock Werchter; Tool y Slipknot, en el Rock am Ring (Alemania), y Bon Iver, en el Nos Alive. Atentos todos a lo que anuncie próximamente el Mad Cool.

