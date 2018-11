Jonny Kaplan y Rami Jaffee, rock americano de pura cepa, este jueves, día 22, en La Yesería Uno de los conciertos de la gira de Jonny Kaplan. / Astrid Miskovic El líder de los Lazy Stars y el teclista de Foo Fighters, Rami Jaffee, pasarán por Murcia dentro de su minigira por España para presentar los temas del álbum 'Sparkle and shine' MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ y CARLOS GARCÍA Murcia Martes, 20 noviembre 2018, 19:03

El cantante, guitarrista y compositor norteamericano Jonny Kaplan, nacido en Filadelfía aunque reside en Los Ángeles, ha emprendido este otoño una minigira por España con su banda, The Lazy Stars, en la que ya ha pasado por Barcelona, Pamplona, Madrid y, como última parada, tocará este jueves, 22 de noviembre, en Murcia, en La Yesería. El artista presentará su cuarto álbum, 'Sparkle and shine', publicado en 2013 y en el que tiró de agenda y contó con colaboradores de lujo, como el bajista español Jokin Salaverria, la violinista Jessy Greene (quien ha trabajado con Foo Fighters), el teclista Adam MacDougall (The Black Crowes), la actriz Daryl Hannah ('Blade Runner', 'Un, dos, tres… Splash', 'Roxanne', Kill Bill'…), que pone su voz en dos de los temas del disco y, por supuesto, Rami Jaffee, teclista de bandas como The Wallflowers –liderada por Jakob Dylan, hijo de un tal Robert Zimmerman–, Stone Sour y, actualmente, de Dave Grohl y compañía en Foo Fighters. Palabras mayores.

La conexión Kaplan-Jaffee viene de lejos. «Llevamos tocando música juntos desde principios de los 90. Él estaba en una banda desconocida llamada The Wallflowers, y yo en otra también desconocida, Hummingbird. Compartíamos conciertos todas las semanas», relata el cantante. Se trata de una época que recuerda con nostalgia, los de la escena en Los Ángeles, es decir, los tiempos de Guns N' Roses. «Era puro hedonismo», destaca.

Unos días de gloria en los que surgieron muchas bandas míticas que quizás ahora, con los cambios en la industria y en el consumo de música, no aparecen, aunque considera que sí existen, pero «no encuentran la vía para convertirse en grandes, aunque pueden desarrollar una buena carrera y salir de gira».

Kaplan es un tipo curioso. Se define a sí mismo como un trovador y siempre se toma su tiempo entre disco y disco, pero como él ha bromeado en numerosas ocasiones, es lo que pasa cuando se compaginan las tareas de compositor, músico, productor, mánager y promotor. El norteamericano sufrió un accidente en moto en 2010 que casi le cuesta la vida, que le obligó a cancelar su gira y que ha influenciado su música.

Sobre su 'tour' en España, asegura que se encuentra muy feliz de estar de vuelta en el país, del que confiesa que es amante de la comida –aunque no acepta nuestro reto de probar una marinera durante su paso por Murcia– y que la banda «suena increíble», de la que además de Jaffee forman parte Jokin Salaverria (Rubia), con el bajo, y Roberto Lozano 'Loza' (Sex Museum, Los Coronas y Corizonas) a la batería.

En el concierto de La Yesería, cuyas entradas se encuentras disponibles en Compralaentrada.com, mostrará las canciones de 'Sparkle and shine', un álbum que mezcla rock y country –en el tema que le da título asegura que cuenta «una historia de amor a través de los ojos de un minero durante la fiebre del oro»–, además de lo mejor de su repertorio, en el que hay ecos de Bob Dylan, Tom Petty, Neil Young e incluso los Rolling Stones. En definitiva, lo mejor del rock de los años sesenta y setenta. En cuanto al futuro, el cantante desvela que a principios de 2019 comenzará a trabajar en su próximo trabajo.

Varios instantes del concierto de Kaplan y Jaffee en Pamplona.

Jaffee, por su parte, que pasará de una gira por estadios abarrotados y grandes festivales con Foo Fighters a un concierto más íntimo en un local pequeño, reconoce que lo que de verdad le encanta es «tocar» y que aprendió hace años que «la música no consiste en cómo de rica o de grande se hace la banda en la que estás; los músicos perderán lentamente su mente y corazón si solo se dedican a quedarse sentados en su mansión consumiéndose».

De este modo, subraya que con artistas como Jonny Kaplan, con el que comparte escenario desde hace dos décadas, «realmente se mete en su música y su onda». Por este motivo, revela que siempre que sus compromisos con Foo Fighters se lo permiten, se une a sus conciertos aunque sea en el último minuto e incluso giras completas.

Y hablando de la banda de Seattle, pone por las nubes a su 'alma mater', Dave Grohl, del que destaca no solo «su enorme talento», sino que se trata de una gran persona. «Es mucho más de lo que la gente lee en la prensa, aunque es cierto que se suele reflejar de forma fiel cómo es. Me siento afortunado de ser su compañero de banda, amigo y, básicamente, familia», detalla.

El grupo norteamericano acaba de anunciar una serie de conciertos para el próximo verano en Europa, con citas en Alemania, Noruega, Croacia, Dinamarca e Irlanda. ¿Y España? «Puede ser, pero no he escuchado nada sobre eso, aunque de verdad que lo espero», responde sin tapujos.

«¿Qué puede hacer Murcia para que venga Foo Fighters? Que 2.000 fans toquen a la vez 'Learn to fly'» rami jaffee

Si el grupo finalmente pasa de largo, promete que él si se dará una vuelta por el país, del que se declara un gran fan de la zona de Tarifa y de su gente. «Me queda mucho por explorar y seguro que estaré por la playa, tocando en un club, haciendo el Camino de Santiago o en cualquier ciudad tomándome unas olivas y navajas», señala.

Y la pregunta obligada: ¿qué podríamos hacer en Murcia para convencer a Foo Fighters de que toquen aquí? La ciudad italiana de Cesena, que no alcanza las 100.000 personas, pidió un concierto a la banda a través de un vídeo en el que mil personas tocaban a la vez la canción 'Learn to fly', en 2015, y lo consiguió. «Necesitaréis reunir a 2.000 fans para tocar 'Learn to fly», bromea Jaffee quien, no obstante, asegura que es un buen comienzo que él visite la ciudad y que, una vez sus compañeros vean sus fotos y les cuente historias, «ya veremos si se animan a venir». Crucemos los dedos para que le guste mucho la ciudad y esperemos que el tiempo mejore para entonces.