Cuatro conciertos para empezar con buena música el mes de marzo Andrés Iglesias La intensidad y distorsión de Neuman, el rock n' roll incendiario de Los Vinagres, la voz y el talento de Alice Wonder y el pop introspectivo de Álex Juárez y Alberto Saorín son las mejores propuestas del fin de semana MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 28 febrero 2019, 18:28

1 Rock/pop Neuman

Ricardo Otazo

No por mucho que su nombre aparezca en los carteles de festivales y salas hay que perder la oportunidad de ver a Neuman. Y es que sumergirse en la intensidad 'in crescendo' de esas atmósferas musicales llenas de distorsión que se generan en sus directos bien vale el precio de la entrada, además de sus estribillos 100% coreables. La banda liderada por el murciano, ahora afincado en Granada aunque nacido en Melilla, Paco Román, protagoniza en el Garaje Beat Club uno de los mejores conciertos programados por el Warm Up para calentar motores de cara al festival. Y volverá a presentar las canciones de su cuarto álbum, 'Crashpad', antes de centrarse en su próximo trabajo, del que asegura, como hacen todos los artistas y bandas, que será «muy grande» y «el mejor de su vida». Aunque viniendo de Paco, más vale tomarse sus palabras en serio.

Información Cuándo Viernes 1 de marzo, a las 22.30 horas (apertura: 22.00). Dónde Garaje Beat Club (Murcia). Precio Entrada anticipada, 15 euros (más gastos); taquilla, 18 euros. Artista invitado Angelpop DJ set.

2 Soul/pop Alice Wonder

Promo

Talento y una voz que puede ser frágil o desgarradora dependiendo del momento y que conquista desde la primera escucha. Esas son las armas de la joven madrileña Alice Wonder, bien conocida en las redes sociales por sus versiones de canciones famosas (desde Nirvana, Michael Jackson, Nina Simone y The Beatles a Coldplay, Bon Iver y Lana del Rey, pasando por Harry Styles, Justin Bieber, Rihanna, Britney Spears y Beyoncé), que mezcla de forma sublime soul, folk, trip hop –por fin– y pop/rock indie nostálgico de los noventa en su notable primer álbum, 'Firekid', producido por Ángel Luján (Vetusta Morla, Xoel López, Maga, Annie B Sweet…) y que cuenta con las colaboraciones de Martí Perarnau, líder de Mucho, y David Unison. Once canciones, diez de ellas en inglés, que presentará este viernes en la Sala Musik, de la mano de la iniciativa Girando por Salas. Comparaciones con Adele y Amy Winehouse en tres, dos, uno…

Información Cuándo Viernes 1 de marzo, a las 23.00 horas. Dónde Sala Musik (Murcia). Precio Entrada anticipada, 7 euros (más gastos); taquilla, 8 euros.

3 Folk/pop Álex Juárez & Alberto Saorín

Promo

Álex Juárez y Alberto Saorín, líder de la banda murciana Those, mostrarán las canciones que han preparado y reinterpretado juntos en un concierto en clave íntima, y quien sabe si irrepetible, en La Yesería. Solo estarán ellos dos, con sus guitarras, mezclando sus repertorios y voces. Ya pudimos ver un pequeño anticipo hace unas semanas en El Sur, en un concierto de Álex Juárez, en el que Alberto Saorín se unió para un par de canciones en las que mostraron todo su talento y sensibilidad. Buena ocasión para escuchar, como un día acertó a escribir Jam Albarracín, un poco de folk de cámara o, quizás, pop introspectivo.

Información Cuándo Viernes 1 de marzo, a las 22.00 horas (apertura: 21.30 horas). Dónde La Yesería (Murcia). Precio Entrada anticipada, 6 euros (más gastos); taquilla, 8 euros.

4 Rock 'n' roll Los Vinagres

Fernando Díaz

Llegan a Murcia los 'Mars Volta canarios'. Los clones de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala, llamados Los Vinagres, son un trío de La Palma, aunque afincado en Madrid desde hace años, formado por Abel Lorenzo (voz y guitarra), Rober Acosta (batería) y Sergio Acosta (bajo) y que propone un «rock volcánico», como ellos mismos lo definen, que mezcla rock clásico, blues, música latina y una pizca de mojo picón canario. La banda presentará su primer álbum, 'Los volcanes', en un directo que ofrece lo que quiere el público, rock 'n' roll incendiario y mucha diversión. Completa el cartel los murcianos Naponia, anteriormente conocidos como Nebraska, que mostrarán las canciones de su segundo EP, 'De miedo y fantasmas'.