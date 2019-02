Paco Román: «Haré discos en castellano, pero no bajo el nombre de Neuman» Paco Román, durante un concierto de Neuman este año en Granada. / Juan Jesús García El líder del grupo murciano, que tocará en el Garaje Beat Club el próximo 1 de marzo, promete que «se arriesgará» de nuevo en su próximo álbum y espera que pueda convertirse en «el mejor de su vida» CARLOS GARCÍA y MIGUEL A. MUÑOZ Martes, 12 febrero 2019, 02:01

La vida de Paco Román (Melilla, 1972) cambió a finales de 2015, cuando los médicos le aconsejaron echar el freno al frenético tren en el que se había convertido su carrera musical. Grabaciones, producciones, giras… El líder de Neuman paró varios meses, hizo las maletas y abandonó su amada Murcia para instalarse definitivamente en Granada y montar un estudio propio donde gestó su último disco, 'Crashpad', que volverá a presentar en la capital en el Garaje Beat Club, dentro de los conciertos organizados por el Warm Up previos al festival, el próximo 1 de marzo. Nos ponemos en contacto con Paco para charlar acerca de su nueva vida, el estado actual de la banda y los proyectos futuros que, según afirma, serán «muy grandes» (¿disco con orquesta?, ¿colaboraciones de artistas nacionales o internacionales?...).

–Primero y antes de nada, ¿qué tal te va por Granada? ¿Hay algo que eches de menos de Murcia en particular?

–Granada es una ciudad fantástica. Por su clima, es la que mejor se adapta a mí, y también me encanta por toda la gente que me recibió de una manera extraordinaria. Donde vivo es perfecto para descansar cuando regreso de las giras, y para componer. Monté mi estudio de grabación, del que me siento muy orgulloso, y estoy feliz. Aquí vive mi hijo Curro, que me da la vida. En fin, estoy echando raíces. Murcia la llevo en el corazón. Fueron muchos años los que pasé allí. Nací en Melilla, pero todo el mundo que me conoce, y yo, sentimos que soy murciano. Es otra ciudad fantástica. Echo de menos la ensaladilla rusa que hacen allí. Es lo primero de lo que me acuerdo cuando pienso en Murcia (risas). En realidad allí está mi hija Ingrid, que es lo que más quiero. Es 'murcianica'; bueno, murciana, que tiene ya 12 años. Añoro estar más cerca de ella y a los grandes amigos que tengo y que siempre me tendrán como familia. Ellos saben quiénes son, así que les mando un abrazo desde Granada.

–Sacar un disco y colocarlo como el sexto más vendido la primera semana es poner el listón muy alto. ¿Sientes algún tipo de presión para dar continuación a 'Crashpad'? ¿Para cuándo podemos esperar el nuevo trabajo?

–Eso fue algo maravilloso e inesperado, todo un regalo llegar al número seis de la lista de ventas del país y además con 'Crashpad', un álbum arriesgado, como todos los de la banda, pero este si cabe algo más. Sinceramente, los mejores discos de Neuman están por llegar. El próximo va a ser algo realmente grande. Me arriesgaré de nuevo y cumpliré uno de mis sueños. Aún no puedo adelantar nada, pero ya estoy trabajando en él. 'Crashpad' ha sido perfecto para abrir la puerta al próximo LP de Neuman, del que aún no hay fechas, y que se pueda convertir en el mejor disco de mi vida, o al menos, el más grande. Pronto desvelaré lo que pienso hacer.

–Ahora que cuentas con tu propio estudio en casa, ¿tienes mucho material acumulado: ideas, riffs, canciones a medias...? ¿Cuánto sueles tardar en dar por finiquitada una canción?

–Entendí que tenía mucho material acumulado y decidí montar un gran estudio en Granada, que ya no es solo mi casa. La comparto con el estudio a medias. Es mi 'Crashpad' para toda la vida. Pero sí, ya tengo varias ideas de canciones. No suelo darles muchas vueltas, tan solo cuando voy a grabarlas para un álbum las cierro y termino las letras. Es todo muy visceral e improvisado casi siempre, aunque no lo parezca 'a priori' cuando escuchas el disco.

–Acerca de la composición, cuando retomas una canción que tienes a medias, ¿es importante que mantengas el mismo estado emocional que cuando la empezaste?

–Así es. Esa primera vez que creas algo es la que intento que perdure hasta el momento de grabarla. Esa emoción de la primera vez es fundamental para mí que sea así. Es de los momentos más bonitos y enriquecedores que aporta la música a mi vida.

–La formación de Neuman ha cambiado a lo largo de los años. Habéis sido cinco, cuatro, tres… También haces muchos conciertos acústicos tú solo. ¿Cómo te sientes más cómodo?

–La formación original éramos tres. Con 'If' esto cambió y en alguna ocasión fuimos hasta cinco. Con 'Crashpad' he vuelto a la formación original y, sobre todo, he recuperado un instrumento que había olvidado un poco, el piano, que junto a las guitarras es esencial en Neuman. En los acústicos es muy distinto. Me gusta ir solo. Suelo llevar un bombo, un pie pandereta, un banjo, tres guitarras acústicas, alguna eléctrica y algún cacharro más. Me da la oportunidad de contarle a la gente cómo nacieron ciertas canciones y alguna historia. En fin, es muy cercano y, sobre todo, muy emocionante.

–En esta última gira te subes al escenario delante de miles de personas en un festival rodeado de bandas que son más o menos parecidas entre sí y abres tu 'show' con 'Deleted files', una canción de 11 minutos casi instrumental. ¿Eres una anomalía dentro del circuito alternativo español?

–Creo que simplemente aporto algo diferente y arriesgado a la escena. No entiendo el arte sin arriesgarte, sin dar un paso hacia delante y sin pensar solo en crear, no en construir algo que ya está hecho. Me dejo llevar. Y si la canción dura 11 minutos, pues ahí va, mi sello. La gente que sigue a Neuman lo valora enormemente y lo entiende. Para mí, cada disco es un reto creativo. Nunca repito fórmula, ni siquiera espacio. Me arriesgo y me la juego, pero eso es lo bonito. Me alimento de eso, de las emociones y de los cambios geográficos.

–Ahora que comentas lo de arriesgar, se pueden contar con los dedos de una mano las bandas nacionales que cantan en inglés y llegan a vivir de la música. ¿Cuál crees que es el motivo?

–Hubo una moda hace poco más de una década en la que se llevaba cantar en inglés. Neuman empezó así y nunca se me ha pasado por la cabeza cambiar al castellano. ¿Por qué? Por muchos motivos. El más importante es que ya me acostumbré a hacerlo de este modo. No me lo imagino de otra manera, aunque es verdad que en todos los discos de la banda hay una canción en castellano. Es mi idioma y me siento muy bien cantando en castellano, pero Neuman es en inglés casi al 100%, así que seguiré así. Las modas cambian y después se empezó a llevar lo de los temas en castellano. Al final, lo único que importa es la canción, da igual el idioma en el que la cantes. Me siento un privilegiado en este sentido y en muchos otros artísticamente en torno a lo que es Neuman.

–Un ejemplo es 'Contigo', de hace un par de años.

–Siempre hago algo en castellano, alguna canción de un disco y otras sueltas como 'Ella', que grabé con Eric Jiménez, de Los Planetas, en Madrid para una marca de cerveza. Me siento muy cómodo y me encanta hacerlo así también. Haré discos en castellano, por supuesto, pero no serán bajo el nombre de Neuman.

–Produjiste el debut de Viva Suecia y les abriste la puerta de Subterfuge. ¿Sospechabas ya al grabar 'La fuerza mayor' que sería una banda de éxito?

–No lo pensé. Nunca pienso que algo va a triunfar. Ellos tenían buenas canciones, que es lo importante, y muchas ganas. Me pidieron que les produjera y también consejo. Me sentí muy orgulloso de la producción y de haber trabajado con ellos y, al final, además de amigos, llegaron a mi sello, Subterfuge. Estaba cantado, así que somos compañeros discográficos también. Se merecen todo lo bueno que les está ocurriendo. Me alegra mucho, bien por mí y, sobre todo, bien por ellos.

–El sello Subterfuge está cerca de cumplir 30 años. En todo este periodo ha visto el surgimiento de la escena independiente, la llegada de las multinacionales captando grupos, el auge y caída de las descargas de internet… y sigue ahí. Viviéndolo tú desde dentro, ¿cuál es su secreto?

–Subterfuge es todo amor. Son mi familia desde hace cinco años y les debo mucho. Han sabido adaptarse a los nuevos tiempos en los que ya no se venden tantos discos. Se arriesgaron, fueron valientes y, lo más importante, lo hacen con amor.

–¿Qué consejo le darías al Paco Román que cogió su primera guitarra con 15 años?

–¡Ponte a estudiar! (Risas). Le diría que da igual una guitarra, un piano, hacer una letra o coger una cámara y filmar para expresar tus sentimientos. Cualquier cosa que hagas, cualquier profesión, hazla con amor y cariño. Eso le diría.