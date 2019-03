Crystal Fighters y Arizona Baby lideran los conciertos de esta semana en Murcia Dan Peled La banda británica presentará su recién publicado cuarto álbum, 'Gaia & friends', mientras que el trío vallisoletano desplegará su indie-rock acústico para mostrar las canciones de 'Sonora'; el cóctel de estilos de Anaut, el homenaje al piano de Alv McMartin a Bruce Springsteen y Tom Waits, y el tributo a Axl Rose y compañía de Gansos Rosas completan las propuestas MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Miércoles, 13 marzo 2019, 18:54

1 Electrofolk Crystal Fighters

Promo

Los británicos Crystal Fighters visitan por cuarta vez Murcia –su cantante nos contó que le encanta esta parte de España– para presentar, en esta ocasión, su recién publicado nuevo álbum, 'Gaia & friends', que de nuevo hace gala de esa enorme fusión de estilos de su música y de sus influencias de casi todos los rincones del planeta (desde el País Vasco a Suramérica, pasando por África). El Auditorio Parque de Fofó se convertirá este sábado en la mejor discoteca de Murcia, con una banda que es capaz de insuflar con su energía sobre el escenario un chute de adrenalina a cualquier persona del público, aunque no conozca sus canciones (conscientemente, porque seguro que alguna la ha escuchado en un anuncio, serie o videojuego). Sus teloneros serán Los Nastys, una banda madrileña de garaje/rock.

Información Cuándo Sábado 16 de marzo, a las 22.15 horas (apertura: 20.30; Los Nastys: 21.15). Dónde Auditorio Parque de Fofó. Precio Entrada anticipada, 30 euros (más gastos); taquilla, 35 euros. Artista invitado Los Nastys.

2 Indie rock acústico Arizona Baby

Sonia Tercero

Tras un pequeño paréntesis y varios proyectos paralelos, Arizona Baby vuelve a la carretera. El trío vallisoletano publicó el año pasado su cuarto álbum, 'Sonora', cuatro años después de su anterior trabajo, en el que despliega su ya inconfundible estilo de indie-rock acústico y neofolk y que, según cuentan, «representa muy bien lo que es el grupo». Doce nuevas canciones, para las que se han tomado más tiempo que en otros álbumes, en las que hay ecos de los 90, un toque de blues negroide y hasta 14 minutos de improvisación psicodélica (la progresiva 'Just say it's so', toda una maravilla), y que los vallisoletanos presentarán en la Sala REM dentro de la programación del Microsonidos.

Información Cuándo Sábado 16 de marzo, a las 23.30 horas (apertura: 22.30). Dónde Sala REM. Precio Entrada anticipada, 15 euros (más gastos); taquilla, 18 euros.

3 Soul/rock Anaut

Fernando Díaz

Anaut deja un poco, solo un poquito, de lado el soul –el grupo bromea con que no quiere ser una banda tributo de James Brown– y apuesta más por el rock setentero y con un toque sureño en su tercer álbum, 'Hello there', grabado en hasta cuatro estudios diferentes. El ahora cuarteto madrileño, liderado por Alberto Palacios Anaut, mezcla soul, folk, country, rhythm and blues y rock en su música y mostrará sus nuevas canciones en la Sala Musik, dentro del festival Microsonidos. Recomendado para quienes disfrutan con los sonidos americanos y quieren huir de los hegemónicos pop e indie, y de ver a las mismas bandas de siempre.

Información Cuándo Viernes 15 de marzo, a las 23.30 horas (apertura: 22.30). Dónde Sala Musik. Precio Entrada anticipada, 10 euros (más gastos); taquilla, 12 euros.

4 Folk Alv McMartin

Ricardo Otazo

Solo él, su piano y las canciones de Bruce Springsteen y Tom Waits. El murciano Alv McMartin rendirá homenaje con algunos de los temas más míticos y sus historias a estas dos leyendas de la música con motivo de que ambos cumplirán 70 años en los próximos meses. No faltarán éxitos del genio de Nueva Jersey como 'Thunder road', 'Born to run' y 'The river', y clásicos como 'Ol' 55', 'Hold on' y 'Downtown train' del cantautor de Pomona, en sus versiones más directas y en una velada íntima y especial en el Café de Alba.

Información Cuándo Jueves 14 de marzo, a las 22.00 horas (apertura: 21.30). Dónde Café de Alba. Precio Entrada anticipada, 5 euros (más gastos); taquilla, 7 euros.

5 Rock Gansos Rosas

Ricardo Otazo

Los Guns N' Roses han vuelto a girar con su formación, más o menos, original, pero este año parece que se toman un descanso tras varias giras y visitas a nuestro país. Para todos aquellos que quieran revivir temas míticos como 'Welcome to the jungle', 'Paradise city', 'Don't cry', 'You could be mine' y 'Sweet child o'mine', Gansos Rosas, una de las mejores 'cover bands' de los angelinos, actuarán en el Garaje Beat Club. Uno de los tributos más fieles a Axl Rose, Slash, Duff y compañía que se puede ver en la actualidad.