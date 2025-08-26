Segunda añada de la particular 'variedad enovoltaica' de la UPCT Los investigadores tratan de confirmar que las vides parcialmente sombreadas por paneles solares en producción en el viñedo experimental de la finca Tomás Ferro de la UPCT alcanzan la calidad que ya se demostró en una primera cosecha

Ginés S. Forte Martes, 26 de agosto 2025, 00:39 Comenta Compartir

Entre las vides que crecen en la finca experimental Tomás Ferro, en la localidad cartagenera de La Palma, sobresalen singularmente unas grandes placas solares con las que comparten terreno las cepas, a las que además dan sombra. No solo se trata de aprovechar al máximo el terreno, extrayendo uvas y voltios del mismo suelo, sino que la presencia de los paneles busca beneficiar las cualidades de la viña. La Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha completado la recolección de las seis toneladas de uva merseguera, variedad autóctona del Campo de Cartagena, que produce en esta finca laboratorio donde los investigadores ensayan sus avances.

Uno de esos avances pasa por demostrar la idoneidad de elaborar vino y electricidad a partir de los frutos de una misma finca. El primero se obtiene de una uva, la merseguera, en la que la UPCT lleva años trabajando para asegurar su preservación y cuya vendimia realizan voluntarios de la comunidad universitaria. Su análisis pretende confirmar las buenas cualidades de un producto propio de esta tierra que, además, puede desarrollarse acompañado de módulos fotovoltaicos, instalados por encima de la altura de las vides, lo que permite exprimir un rendimiento extra a la parcela, en forma de energía.

La cifra 1.500 litros son los que se espera producir a partir de las seis toneladas de uva obtenidas de la finca experimental de la UPCT Tomás Ferro.

Es la segunda cosecha que se obtiene aquí de la que la propia UPCT denomina 'variedad enovoltaia'. «El objetivo es integrar la energía fotovoltaica en los viñedos sin afectar a su producción», de acuerdo con el responsable del proyecto Enovoltaics de esta universidad, el profesor titular Javier Padilla. La iniciativa está en manos de un grupo operativo de la región de Murcia financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la Comunidad Autónoma (CARM), y en el que participan las bodegas jumillanas Carchelo y BSI, y la yeclana Evine. También están implicados el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), dependiente del Gobierno regional; la cooperativa de producción de energía renovable La Solar; la organización agraria COAG y la empresa Agromarketing.

Las placas solares empleadas en la finca Tomás Ferro han sido instaladas, por la empresa de egresados de la UPCT Crusol, de modo que permite, por su altura, el paso de la maquinaria necesaria para las labores agrícolas.

Enovoltaics y Solarcap

En total, teniendo en cuenta que la producción total de seis toneladas extraídas de la finca es similar a la de otros años, se estima que se van elaborar en 1.500 litros de vino. Tras su vinificación, el producto será embotellado y comercializado por Bodegas Luzón, de Jumilla, que destaca de él sus «aromas de fruta blanca y manzana verde».

Una parte de esa cosecha sirve para investigar la compatibilidad de la instalación de los paneles solares en los viñedos, en el marco del citado proyecto Enovoltaics. Sus responsables explican que la primera añada ya «ya demostró que el vino elaborado con uvas de viñas parcialmente sombreadas por los paneles es de la misma calidad que el de viñas no sombreadas». Con los resultados obtenidos en esta segunda prueba podrá confirmarse el fenómeno.

Padilla, que encabeza igualmente el denominado proyecto Solarcap, financiado por la Fundación Séneca (dependiente del Gobierno regional), trata de dar respuesta a dos problemas actuales de la agricultura. Por una parte, busca demostrar que la instalación de paneles solares compartiendo espacio con los cultivos no solo es compatible, como ya se ha comprobado tras la primera cosecha bajo placas solares, sino que pueden mejorar el rendimiento de los segundos, a los que proporciona sombra en momentos que lo precisa por las condiciones ambientales. De este modo, además, reduce las pérdidas de agua que se producen por la radiación solar.

A su vez, la instalación energética se beneficia de la capacidad de las plantas para retener el suelo sobre el que se asienta, al que la erosión provocada por las escorrentías no afectan tanto como si estuviese desnudo, como ocurre en los habituales campos solares.

De este modo, se propone una vía para solventar las crecientes desavenencias por el uso de suelo entre agricultores, que lo quieren emplear para sus cultivos, y productores fotovoltaicos, que cada vez ocupan más terrenos con sus instalaciones. «Existe un conflicto creciente por el uso del suelo entre instalaciones agrícolas y fotovoltaicas», en palabras de Padilla, que apunta al fenómeno de la construcción de grandes parques solares que están desplazando «a explotaciones agrícolas con crecientes dificultades para mantener la rentabilidad». En este marco, si se demuestra que ambas opciones pueden distribuirse en un mismo espacio sin molestarse, e incluso favoreciendo la nueva modalidad a la tradicional, el avance es significativo.

Clima más severo

El otro reto de la agricultura actual al que la denominada agrovoltaica pretende, al menos, aliviar deriva del hecho de que las condiciones climáticas «cada vez son más severas, dificultando la sostenibilidad de la producción agrícola». La incorporación de las placas, en este punto, no solo mitiga en ocasiones el rigor del clima, como se ha señalado al procurar sombra en determinados momentos a unas plantaciones cada vez más castigadas por el sol, sino que, ante todo, procura unos ingresos extras a partir de unas parcelas de las que ahora resulta más complicado sacar el lucro necesario en unos mercados más disputados.

En el caso del viñedo experimental de la finca Tomás Ferro, la recolección de la uva merseguera, autóctona del Campo de Cartagena y en cuya preservación la Politécnica lleva años trabajando, tuvo lugar a principios de mes en una jornada que ya se ha convertido en tradicional. La actividad, según explican sus responsables de la UPCT, «ha vuelto a ser una celebración de la convivencia entre estudiantes y personal de la universidad y sus familias».

La Escuela de Agrónomos se encargó de invitar a un almuerzo a los participantes, que también recibieron botellas del vino que se elabora con las uvas de este viñedo que la UPCT tiene en la Estación Agroalimentaria Experimental Tomás Ferro, donde también se cultivan voltios.

Vendimia de voltios para cubrir toda la Región

El investigador del departamento de Física Aplicada y Tecnología Naval de la UPCT Javier Padilla lleva años aplicado en demostrar las ventajas de compatibilizar la producción fotovoltaica con los cultivos agrícolas. La sinergia que ambas prácticas pueden aprovechar (mientras la primera procura sombra a los segundos, éstos impiden la erosión del terreno que suele afectar a los campos de paneles, por ejemplo) invitan a una solución a la creciente disputa por el suelo entre productores de electricidad y agricultores.

Tirando de imaginación y datos, y en un ejercicio más ilustrativo que factible, tenemos que si las 29.000 hectáreas de viñas que crecen en la Región incorporasen placas solares, en una solución que ya se ensaya por ejemplo en la finca experimental Tomás Ferro, se «permitirá la generación de entre 6.000 y 9.000 MW de energía fotovoltaica», explica Padilla. Tal resultado, añade, se alcanzaría «sin requerir ningún uso de suelo adicional al que ya existe como explotación agrícola».

Esas cantidades de electricidad se sitúan por encima del equivalente de la que se produce ahora en toda la Comunidad Autónoma, que suma en torno a 5,5 MW (megavatios), de acuerdo a los datos de Red Eléctrica. La singular solución supondría que toda la luz que sale de la Región se generaría en los mismos terrenos a partir de los que se genera igualmente todo su vino.

Temas

Región de Murcia