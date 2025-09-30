Saber murciano para mejorar las granjas de peces australianas El centro Tecnológico Naval y del Mar, con sede en la localidad de Fuente Álamo, ha suscrito un acuerdo con una consultora especializada del país de nuestras antípodas para buscar sinergias en acuicultura

La pesca es la pesca, aquí y en Australia. Y el cultivo de especies marinas, también. A partir de esta verdad indiscutible se construye el acuerdo, no tan previsible, que acaban de alcanzar el Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN), con sede en Fuente Álamo, con la consultora especializada en acuicultura sostenible y gestión de recursos marinos Ocnark, con sede en Australia. Sobre el papel, esta alianza, suscrita el pasado jueves, aprovechando el desarrollo en Valencia de la feria sectorial Aquaculture Europe, «establece un marco para codesarrollar proyectos de I+D e innovación, transferir tecnología y potenciar la promoción, internacionalización y marketing de servicios y productos tecnológicos» en este sector. Sus responsables concretan que, de este modo, buscan conectar «de forma efectiva los ecosistemas de Europa, incidiendo en la zona mediterránea, y la región APAC», como se conoce al área conformado por Asia, Australia y el Pacífico.

«La complementariedad (desarrollo tecnológico y transferencia por parte de CTN, y consultoría estratégica y despliegue territorial por parte de Ocnark) favorecerá la creación de consorcios competitivos, la movilización de inversión público-privada y el acceso a nuevos mercados vinculados a la economía azul», se recoge en la información facilitada por los firmantes.

Con esta firma, se prevé, por ejemplo, reducir los tiempos de llegada al mercado de nuevas tecnologías aplicadas al sector acuícola «y una mejora de los estándares de sostenibilidad en toda su cadena de valor». En esta línea, afirma el director de la compañía australiana, Edward Capapas, «lo que más nos entusiasma de esta colaboración es la oportunidad de poner tecnología avanzada en manos de quienes más la necesitan: desde los acuicultores en el terreno hasta los investigadores y estudiantes que trabajan en la próxima ola de soluciones».

Tanto el CTN como Ocnark, que se consideran actores estratégicos del cultivo de especies marinas de alto rendimiento, combinarán en adelante sus capacidades tecnológicas, sus conocimientos en regulación y sus accesos a redes de clientes y consorcios internacionales, de modo que consigan potenciar la actividad de ambos. De acuerdo con la información facilitada por las dos entidades, las actividades y proyectos de interés mutuo que van a desarrollar «abarcarán áreas clave como la investigación e innovación, la diseminación de resultados, la transferencia tecnológica, la consultoría y la promoción de los servicios y productos desarrollados por CTN, especialmente en la región de Asia, Australia y Pacífico».

Más en detalle, en el apartado de investigación e innovación, el acuerdo les compromete a identificar y preparar proyectos tanto regionales, como nacionales e internacionales, incluidas expresamente las impulsadas por la Unión Europea, y que puedan resultar de interés para ambas partes. En este marco, en palabras de la directora del CTN, Noelia Ortega, «este esfuerzo se orienta a maximizar el impacto de nuestras capacidades tecnológicas en diversos mercados, dada la vasta experiencia del CTN en el desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos europeos, como Poseidón y Transeation, entre otros».

El proyecto Poseidón, liderado por el propio CTN, está encaminado a «reducir de forma rentable las emisiones del transporte marítimo en un 90%». Mientras que el Transeation, que también cuenta con la participación de este centro tecnológico con sede en Murcia, trata de demostrar las ventajas de combinar elementos naturales con estructuras artificiales (infraestructuras costeras y de energía eólica, por ejemplo) para proteger y restaurar ecosistemas marinos.

Compatir experiencias

El bagaje que trabajos como estos han conferido al CTN podrá aprovecharse así en iniciativas al otro lado del planeta. Igualmente, se extraerá un rendimiento a las capacidades de promoción e internacionalización de cada firmante para impulsar sus productos y servicios en el área natural del otro. Así, Ocnark actuará de socio estratégico y colaborador oficial del Centro Tecnológico Naval y del Mar en la vasta región de APAC, mientras el CTN desarrolla el mismo papel para la entidad australiana en la zona mediterránea, particularmente en España

Ampliar Profesionales del CTN y de Ocnark en el certamen Aquaculture Europe 2025, celebrado en Valencia. CTN

El intercambio de información técnica y científica es otro de los pilares clave del acuerdo. Aquí se incluye la organización conjunta de seminarios, jornadas técnicas y eventos de promoción de la innovación en el sector acuícola, además de compartir experiencias y conocimientos, por ejemplo, con vistas a «seguir avanzando en la creación de soluciones más sostenibles y eficaces para el sector acuícola».

Con la alianza al otro lado del mundo

La sinergia que en potencia podrá obtenerse de la capacidad de desarrollo tecnológico y transferencia del Centro Tecnológico y del Mar (CTN), y de la experiencia de consultoría estratégica y la capacidad de despliegue territorial de la Ocnark, están detrás del acuerdo suscrito entre ambas entidades tan alejadas geográficamente (prácticamente están en las antípodas una de otra).

La firma Ocnark cuenta actualmente con el respaldo de una red de más de 80 expertos en diversas disciplinas con los que desarrolla su misión de conectar «a la industria acuícola global mientras impulsa la economía azul y la viabilidad a largo plazo del sector», de acuerdo con la información facilitada por el CTN.

En cuanto al CTN, se trata de una asociación empresarial sin ánimo de lucro conformada por compañías del sector naval y la industria marítima. Su sede se encuentra en la Región de Murcia, a la que sus responsables destacan como «uno de los principales polos acuícolas de Europa». El CTN, que ya suma una trayectoria de 20 años, impulsa, entre otras, la iniciativa 'Acuicultura de Precisión 4.0' para mejorar la cadena productiva de los individuos de las especies con las que trabaja el sector.

Con la alianza entre estas dos entidades, «podemos ayudar al sector a crecer de una manera eficiente, práctica y verdaderamente sostenible», concluye el director de Onnark, Edward Capapas.