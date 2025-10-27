La feria Sepor más regional de Murcia con sus razas autóctonas

Comenta Compartir

Del 27 al 30 de octubre de 2025 se celebra la 58ª edición de la Sepor, la tradicional e internacional feria ganadera, industrial y agroalimentaria de Lorca que en esta ocasión se presenta bajo el lema 'Somos sostenibles'. Sepor 2025 pone el foco en las razas autóctonas en el espacio expositivo de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia y a través de jornadas específicas, donde hace un pronunciado esfuerzo por visibilizar y valorar las razas autóctonas amenazadas, tanto por su patrimonio genético como por su papel en la sostenibilidad y la producción local.

Las razas autóctonas amenazadas y sus correspondientes asociaciones con las que nos podemos encontrar en la feria son las propias de la Región, como son la gallina murciana (Agamur), el chato murciano (Cachamur), y la vaca murciana (Avamur), o bien aquellas que además se distribuyen en más regiones como la oveja montesina (Acrimon) o la cabra blanco celtibérica (Agrace).

En esta edición tendrá lugar una mesa redonda titulada 'Razas autóctonas: retos, oportunidades y perspectivas de futuro', en la que participarán las diferentes Asociaciones de Criadores de las Razas Autóctonas Amenazadas y RFEAGAS (Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto) en la que se hablará sobre la valoración de los productos ligados a razas autóctonas (por ejemplo a través del logotipo '100 % Raza Autóctona' como herramienta de garantía).

Estos animales propios suponen un verdadero reservorio de genes de resistencia frente a enfermedades y de resiliencia ante el embate del cambio climático

La asociación Agamur (Amigos por la Gallina Murciana) organiza una jornada técnica para hablar de la cría, la conservación, y la producción con esta raza en un modelo sostenible. Habrá una mesa redonda moderada por la Dirección General de Ganadería y que contará como expertos con José Luis Yustos, presidente de la Asociación de Amigos de la Gallina Castellana Negra (Ganeca), Eva Armero, directora Técnica del Programa de Cría de la Gallina Murciana y Antonio Valera, gerente de la Finca el Romero de producción ecológica de gallina murciana. Al finalizar, habrá una degustación con productos de gallina murciana, elaborados por los estudiantes de la Escuela de Hostelería EL Bosco de Lorca, lo que vincula la conservación con la promoción gastronómica.

Esta jornada se alinea con el lema de la feria ('Somos sostenibles') y pone la sostenibilidad como eje. Dentro de ese marco, las razas autóctonas aparecen como un recurso clave; no solo por su valor genético, sino por su capacidad para adaptarse a sistemas más respetuosos con el entorno. La conservación de las razas autóctonas es incuestionable. La principal razón para conservar una raza es, sin lugar a duda, la biodiversidad, ya que, dentro de este mundo de innegable cambio climático y de pandemias devastadoras no sabemos que genes nos serán necesarios en un futuro, y las razas autóctonas son un reservorio de genes de resistencia frente a enfermedades y de resiliencia frente al cambio climático. Además, las razas autóctonas nos ayudan a avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles, a la fijación de la población en zonas rurales, al fomento del comercio local y también son la base de economías de subsistencia o autoconsumo.

