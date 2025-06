Alejandro Pérez Pastor: «Nuestro sector no gasta, sino que ahorra agua»

Ginés S. Forte Martes, 24 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

El ingeniero agrónomo Andrés Martínez Bastida, que en 2016 fue elegido por primera vez decano del Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región, alcanzó en febrero de 2023, hace ahora algo más de dos años, el puesto de director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida), el brazo científico de la Comunidad Autónoma en el sector.

–¿En qué investigaciones se encuentran ahora?

–Dentro del área del ahorro del agua en la agricultura en la que llevo trabajando los últimos 25 años, estamos dirigiendo el foco en conocer y utilizar herramientas en las que poder apoyarnos de cara a incrementar la productividad del agua, y a su vez que nos sea más fácil acompañar al agricultor en su difícil tarea de incrementar la sostenibilidad de sus cultivos. Una de estas herramientas contempla el uso de biostimulantes en base de algas, de modo que, junto a un ligero déficit hídrico, nos incrementa la absorción de agua y nutrientes del sistema radicular de los cultivos. De esta forma se mitiga la reducción de la fertilidad de los suelos a la que nos vemos abocados en los últimos años. La implantación de la digitalización es otra herramienta con la que podemos controlar la cantidad y la calidad del agua que recibe el cultivo en tiempo real. Así se puede llegar a definir el riego por el agotamiento del agua en el suelo, y no por la cantidad a aplicar. De esta forma visualizaremos que nuestro sector no gasta sino ahorra agua, que puede ser utilizada en otros términos por la sociedad. Tanto el uso de bioestimulantes como la digitalización nos está permitiendo un control más exhaustivo del agua que recibe la planta. De este modo no solo se aporta la que realmente necesita el cultivo, sino que es posible implementar un riego por debajo de las necesidades hídricas del cultivo sin afectar a la producción final y lograr los beneficios del riego deficitario, tanto en la calidad del fruto como en la reducción de huella hídrica. Al mismo tiempo se incrementa la biodiversidad del suelo y, sobre todo, se reduce al máximo cualquier lixiviación de agua y nutrientes por debajo del sistema radicular.

–La tecnología y la ciencia agraria están desarrollándose a pasos agigantados. ¿Con qué avances cree que nos va a sorprender el sector en los próximos años?

–Ciertamente así es. La tecnología que se desarrolla en nuestro sector es sin duda la responsable del mantenimiento de la agricultura actual. Ha sido y es capaz de vencer las incertidumbres a las que está sometida continuamente. Uno de los avances tecnológicos más necesarios, y que aún no disponemos con garantías, son sensores que sean capaces de medir nutrientes en el suelo, en condiciones no saturadas. Realmente nos ayudarían a optimizar los nutrientes aportados al suelo a través de la fertirrigación.

–¿Hace la Región de Murcia el suficiente esfuerzo para mantener su agricultura en vanguardia? ¿Qué más necesitaría?

–Si te refieres a nivel empresarial, no tengo duda alguna de que es así. Tenemos que estar orgullosos de las empresas del sector, tanto tecnológicas como productoras, del esfuerzo que diariamente realizan y del nivel al que están llevando a la agricultura murciana en el mundo. Existe una elevada cooperación público-privada que permite mantener este nivel muy elevado, y sinceramente estamos a la vanguardia en muchos aspectos. Las investigaciones en nuestro ámbito son muy bien acogidas en el mundo científico, y gran parte de ellas, cada vez más, son aplicadas a la realidad. A nivel político, mejor no respondo.

–¿Con qué otros centros de investigación de España y el mundo compite la Región de Murcia en desarrollos y tecnologías agrarias?

–En España contamos con numerosos centros de investigación y universidades muy especializados en distintas temáticas. Con ellas mantenemos una excelente relación y nos retroalimentamos gracias a las numerosas convocatorias nacionales y europeas de proyectos de investigación e innovación. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena, a pesar de su tamaño, se encuentra en los primeros puestos de la universidad española en captación de fondos en concurrencia competitiva. Esto muestra nuestra fortaleza, emprendimiento y capacidad de resolver los problemas que nuestra agricultura sufre cada día. De esta manera se posibilita que nuestros profesores creen ciencia, que es lo que realmente motiva a las nuevas generaciones de estudiantes.

–Las nuevas políticas que se impulsan desde EE UU van en la dirección opuesta a la idea de sostenibilidad, que tanto esfuerzo concita en Europa. ¿Esto supone un problema o una oportunidad para el viejo continente?

–Todo problema o escollo debe de suponer siempre una oportunidad para nuestra agricultura. Si mantenemos nuestro criterio técnico, nuestra agricultura será la más sostenible del planeta, y además certificada. No olvidemos en los mercados del carbono y del agua que están por venir.

–¿Vamos a poder aprovecharnos del desinterés estadounidense por estos asuntos? ¿Qué podemos hacer para ello?

–Seguir con nuestro camino. Como te decía, la sostenibilidad bien entendida es aquella que promueve no solo un respeto al medioambiente, sino también una viabilidad económica, y viendo los impactos del cambio climático, el agua, la energía y los fertilizantes van a ser cada vez más escasos y de un precio más elevado.

–¿Teme que ese desinterés por el desarrollo agrario sostenible del otro lado del Atlántico pueda contagiarse a éste?

–No, en absoluto, nuestro sector tiene muy claro el camino que debemos de recorrer pensando en las generaciones futuras, pero debemos de hacerlo juntos, escuchando a la ciencia.