El 'top ten' de la biblioteca

Un buen termómetro para ver hacia dónde se encaminan los gustos de los lectores suele ser los 'rankings' de los más vendidos. Sin embargo, leer un libro no implica comprarlo y este dato deja fuera de la ecuación a aquellos que saben que el dinero no es necesario para poder disfrutar (legalmente) de una buena obra, o de las que hagan falta, si uno es un devorador de páginas. Para ello, solo basta con conseguir el carné de socio de una de las bibliotecas públicas de la red regional. Así, a partir de las fichas de préstamo también puede elaborarse un listado que ponga en negro sobre blanco cómo andan las preferencias de los lectores murcianos, o al menos las de los que son habituales de estos refugios de la CULTURA con mayúsculas.

Libros más prestados en la red pública regional 1. 'La chica del tren'Paula Hawkins (2015) 2. 'La templanza'María Dueñas (2015) 3. 'Los besos en el pan'Almudenas Grandes (2015) 4. 'El regreso del Catón'Matilde Asensib (2015) 5. 'Historia de un canalla'Julia Navarro (2016) 6. 'Hombres desnudos'Alicia Giménez Bartlett (2015) 7. 'Palmeras en la nieve'Luz Gabás (2012) 8. 'El amante japonés'Isabel Allende (2015) 9. 'Víctor Ros y el gran robo del oro español'Jerónimo Tristante (2016) 10. 'La isla de Alice'Daniel Sánchez Arévalo (2015)

La principal conclusión a extraer del ranking de los 'best-lenders' del año pasado es que la gran mayoría tienen nombre de mujer. No en vano, los ocho primeros trabajos de esta clasificación está firmados por escritoras. La segunda es que dominan los creadores que trabajan con la lengua castellana y, más concretamente, los de nacionalidad española. Sólo la novela más prestada, 'La chica del tren', de Paula Hawkins, fue escrita originariamente en un idioma distinto al español. Y la palabra 'novela' marca la tercera idea a destacar: los lectores murcianos prefieren este género literario a la poesía y al ensayo, y también se decantan por las obras de ficción.

Por otra parte, no resulta extraño, y parece lógico, comprobar que la lista de los más prestados está plagada de libros incluidos entre los más vendidos y que no faltan a la cita tampoco el ganador y el finalista del Planeta de 2015. 'Hombres desnudos', de Alicia Giménez Bartlett, y 'La isla de Alice', de Daniel Sánchez Arévalo, figuran así en el sexto y décimo puesto, respectivamente. Y son más demandados los galardonados de 2015, y no los de 2016, porque el premio se entrega en octubre y hace falta un cierto recorrido temporal para encaramarse a las primeras posiciones.

A colación de esta última circunstancia se presenta otro dato lógico: seis de los diez libros más prestados fueron publicados por primera vez en 2015 y solo uno es anterior a ese año. Los lectores murcianos están por tanto ávidos de novedades y tampoco pueden abstraerse de las grandes campañas de publicidad de las editoriales. De hecho, la única novela del 'ranking' anterior a 2015 es 'Palmeras en la nieve', de Luz Gabás, que consigue gran parte de este éxito entre los usuarios de las bibliotecas debido al estreno de su versión cinematográfica a finales de 2015. La gran pantalla también dio un empujoncito más, si cabe, a 'La chica del tren', para ser la novela más solicitada.

Para terminar, no está de más remarcar, con cierto orgullo autóctono que dos de los trabajos más prestados pertenecen a autores murcianos. La segunda obra más prestada es así 'La templanza', de María Dueñas, autora manchega, aunque afincada en Cartagena y profesora de la Universidad de Murcia; la octava es 'Víctor Ros y el gran robo del oro español', del murciano Jerónimo Tristante. Si atendemos exclusivamente a los registros de la Biblioteca Regional, vemos que aquí también se cuela 'El año sin verano', del también murciano Carlos del Amor, y entre las obras más prestadas electrónicamente se encuentra 'La Guerra Civil contada a los jóvenes', del cartagenero Arturo Pérez-Reverte.

Por lo que respecta a los gustos de los más jóvenes, no hay datos de la red regional de bibliotecas públicas, pero los ficheros de la Biblioteca Regional señalan que dentro de la sección infantil y juvenil reinan los cómics, especialmente el manga japonés, con 'Naruto' a la cabeza.