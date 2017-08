La Comunidad pide al Ministerio que saque al arruí de la lista de invasoras Tres machos de arruí, fotografiados recientemente en el parque natural de Sierra Espuña. / Eusebio Navarro Fernández La Consejería respalda la postura de la Federación de Caza y de expertos que sostienen que esta especie no causa graves daños al medio ambiente y debería ser 'indultada' RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA Miércoles, 2 agosto 2017, 03:22

En la polémica que desde hace largos meses rodea al arruí de Sierra Espuña, cuya erradicación total preconizan algunas organizaciones ecologistas en contra del sentir de colectivos como el de los cazadores, la Administración regional acaba de tomar partido por quienes buscan la manera de garantizar la subsistencia de este imponente animal. La directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, confirmó ayer a 'La Verdad' que a mediados de julio la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente presentó una alegación ante el Ministerio de Medio Ambiente para reclamar que el denominado muflón del Atlas sea sacado de la lista de especies invasoras, que se elaboró cuando la socialista Cristina Narbona era ministra del ramo y acabó motivando una sentencia del Tribunal Supremo que parecía condenar a este ungulado al exterminio.

En la mencionada alegación, la Administración Regional defiende, en la línea de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y de destacados especialistas, que este mamífero bien puede ser calificado como exótico, toda vez que no se trata de una especie autóctona y fue introducido por el hombre en Sierra Espuña hace ya más de 40 años, pero que no existen razones para que integre el listado de especies invasoras. Ello se debe a que, según concluyen no pocos documentos científicos -entre ellos, varios informes recientes encargados por la Consejería-, ni su presencia compromete gravemente al medio ambiente ni desplaza a otras especies, como la cabra montés, que de hecho cada vez es más frecuente en esa zona.

En base a esas razones, Rosauro explicó que se ha reclamado del Ministerio que proceda a 'descatalogar' al arruí como especie invasora, lo que se traduciría en una especie de 'indulto' y lo salvaría de la amenaza de erradicación que en estos momentos pesa sobre este animal.

La 'descatalogación' del muflón del Atlas garantizaría su subsistencia en Espuña

Ello no impediría, sin embargo, que la Consejería pudiera seguir acometiendo labores de control poblacional, pues el Plan de Ordenación del Parque Natural de Sierra Espuña cifra en 300 la cifra recomendable de arruís, frente al millar largo que según algunas estimaciones aún habita ese área montañosa.

La otra vía para salvar al muflón del Atlas pasaba por impulsar un cambio legislativo desde el Congreso, como preconizó el PP con una moción, pero un cambio de postura a última hora de PSOE y Cs abortó esa posibilidad.