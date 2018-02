Celdrán declara que el PP de Cartagena iba a pagar el lavado de la reputación de Barreiro Francisco Celdrán junto a Pilar Barreiro en una imagen de archivo. . / A. Gil/ AGM El expresidente del partido aseguró ayer que le pareció interesante y barata la propuesta, pero que ignoraba que la fuera a desarrollar De Pedro RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 6 febrero 2018, 04:05

Pilar Barreiro ya tiene coartada, al menos para una parte de las actuaciones supuestamente ilícitas que se le atribuyen en el 'caso Púnica'. El expresidente del PP de Cartagena Francisco Celdrán respaldó ayer en el Tribunal Supremo la versión de la exalcaldesa de que iba a ser su partido el que asumiera el coste de las labores de lavado de imagen que le propuso Alejandro de Pedro, uno de los presuntos líderes de la trama.

En su comparecencia como testigo ante la magistrada Ana María Ferrer, Celdrán explicó que conoce desde hace treinta años a Pilar Barreiro, aunque no por ello admitió que tengan una amistad íntima, y aseguró que fue el jefe del gabinete de la ex primera edil, Francisco Ferreño, quien un día le llamó para plantearle la propuesta de asumir el coste de unos trabajos de reputación 'online' para su jefa. «El 80% del dinero de un partido se gasta en propaganda, sea en internet o en radio. Lo primero que pregunté fue: '¿Eso cuánto vale?' y me dijeron que mucho más barato que otra publicidad», explicó a los periodistas que le aguardaban en la calle tras su declaración.

«Igual no les interesó»

Al margen de Ferreño, el expresidente del PP cartagenero reconoció que también la propia Barreiro le planteó más tarde ese asunto. «¿Has hablado con Ferreño de lo de la reputación?», le habría preguntado, a lo que Celdrán le habría respondido: «Sí, eso ya está en marcha». El político explicó a la magistrada y al fiscal que pidió al gabinete de Barreiro que le enviara alguna documentación sobre ese asunto, pero que finalmente no lo hicieron. «A lo mejor fue porque al cabo no les interesó demasiado», consideró.

Aunque en su día respondió a la Audiencia Nacional que el PP de Cartagena no tenía acuerdo alguno con las empresas Madiva y Eico On Line, vinculadas a Alejandro de Pedro, explicó que ello se debió a que en ese momento no las relacionó con los trabajos de imagen que se iban a hacer a Barreiro.

También fue interrogado acerca de si el entonces consejero de Educación y más tarde presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, le había pedido también al partido que corriera con los gastos de mejorar su reputación. «Yo de Pedro Antonio Sánchez no sé nada», habría venido a decir.

Los abogados defensores de la exalcaldesa, José y Raúl Pardo-Geijo, también estuvieron presentes en la toma de declaración, que se extendió a lo largo de una media hora. Al ser requerido por 'La Verdad' para que valorara las declaraciones de Francisco Celdrán, Raúl Pardo-Geijo se limitó a señalar que «lo que teníamos que manifestar sobre todo este asunto ya lo hicimos en el último escrito que presentamos en el Supremo, reclamando el sobreseimiento de la causa, y sinceramente es lo que espero que se produzca en muy breve plazo».