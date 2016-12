Queridos Reyes Magos, traedme un voluntario

Encarnación tiene 96 años y acude cada día, desde hace diez años, al centro de día Siervas de Jesús, ubicado en pleno centro de Murcia. Mientras sus familiares trabajan, las hermanas se encargan de que a Encarnación no le falte nada. En el centro come, pinta, toma café o escucha misa. Pero a las instalaciones del Siervas de Jesús no acuden solo personas mayores: ''De vez en cuando vienen los voluntarios y ellos nos ayudan, ayudan a las hermanas y pasan tiempo con nosotros'', reconoce Encarna.

Ella es una de las 3.000 personas a las que prestan atención los 150 voluntarios de la Fundación Fade a través de su proyecto de acompañamiento a mayores, enfermos y dependientes. ''El objetivo es paliar la situación de vulnerabilidad de estas personas. Vulnerabilidad no solo por la privación material, sino por algo mucho más doloroso que es la soledad'', remarca Cristina Alcántara, portavoz de la fundación.

Un par de veces a la semana Kasia acompaña a Encarnación a dar pequeños paseos por el Jardín de la Pólvora, el parque situado frente al centro de día. A sus 38 años, esta voluntaria lleva dos meses acudiendo a ver a sus mayores: ''A veces ya no sé si soy yo la que les ayuda o son ellos los que me ayudan a mí'', reconoce. ¿Qué le aporta pasar tiempo con ellos? ''Me hace mejor persona, creo''.

A pesar de la diferencia de edad que las separa, Kasia y Encarnación se han hecho muy amigas. ''Es la primera Navidad que paso con ellos y me hace mucha ilusión, ¡estoy como una niña! Para mí es genial venir aquí, me lo paso muy bien y siempre me voy con una sonrisa. Creo que los mayores son muy importantes y pueden enseñarnos muchas cosas'', dice mientras agarra a su amiga nonagenaria de la mano.

Matar el espíritu navideño

El acompañamiento a mayores no es la única vía de voluntariado que tiene la Fundación. Además, en Fade también prestan asistencia socioeducativa a niños para promover su refuerzo escolar, asistencia a niños hospitalizados, ''a través de la cual hacen manualidades y actividades lúdicas con ellos, y una tercera línea de voluntariado que es sociosanitaria con personas mayores enfermas y dependientes'', explica Alcántara.

En total son 300 personas las que ayudan de forma voluntaria a los demás a través de esta fundación, pero no hay cifras totales de cuántos voluntarios dedican su tiempo a los demás en la Región de Murcia. Al igual que tampoco hay cifras del número de personas mayores que viven en situación de vulnerabilidad a causa de la soledad.

El problema de este tipo de voluntariado es que es estacionario. ''Pasar un ratito con los mayores en Navidad porque pensamos que están solos está muy bien, pero desde Fade queremos romper una lanza para que ese voluntariado se mantenga en el tiempo, porque los mayores están solos también el resto del año, no hay que acordarse de ellos solo en Navidad'', reclama Alcántara.

Soledad como futuro inminente

Dentro de quince años, en uno de cada cuatro hogares vivirá una persona sola. Esta población solitaria crecerá hasta entonces un 29,1%, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta situarse en 142.000 hogares murcianos. ¿Habrá voluntariado para tanta soledad?

''El problema de la soledad es algo a lo que el Estado por sí solo no puede dar respuesta y necesita de la iniciativa privada y de la movilización social, por eso es muy importante que como sociedad nos concienciemos de que tenemos que estar ahí. Esa mano que yo estoy tendiendo ahora es la mano que en un futuro me van a tener que tender a mí'', considera Alcántara.

A pesar de la necesidad de matar ese espíritu navideño para hacer leal al voluntariado, Alcántara es consciente de que la Navidad es una época muy atractiva para realizar actividades de llamamiento. Con ese objetivo, Fundación Fade realizó el pasado miércoles un paseo con los mayores del centro Siervas de Jesús por la ciudad.

Una gran fila de sillas de ruedas empujadas por voluntarios recorrió las calles para llevar a los mayores a ver los belenes de la capital en un paseo que volverá a repetirse el próximo miércoles 28 de diciembre.