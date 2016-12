María García Rodríguez, nueva secretaria de Estado de Medio Ambiente

Una ex jefe de gabinete de comunicación que no es periodista y ahora secretaria de estado de medio ambiente ......es un sinsentido todo esto que solo pienso qúe tomar copas con los amiguetes vale más que la formación y la capacidad :porque mandamos a nuestros hijos a la universidad , empiezan Sirviendo cafés o mal pagados o se tiran años sin encontrar trabajo o en el paro ? Que vayan a tomar café, copas, tapas con los chiringuitos y buen trabajo seguro ! Una vergüenza !

Por su parte, Begoña Nieto es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado,,,,, ha desempeñado los cargos de secretaria general de Tragsa. Esperemos que NO tenga que pagar favores y-o se esté preparando una salida para el futuro, será cuestión de observar el BOE y las paginas de contratos del estado?.

Para los cargos politicos, no hace falta formacion especifica en el tema, tan solo haber ido recorriendo despachos y cargos de lo que sea, despues se recurre a asesorwes extwernos, porque los intenos estan en la misma situacion, y asunto solucionado y ademas, tiodo se queda en casa. Tomenmos como referencia los calculos externoas sobre la rentabilidad de las nefastas autopistas de peaje que pagaremos todos. No hablan de la Ley de Costas, de montes, etc eso ya esta pasado de moda.