«¿Significa que soy fea?», el enfado de una chica en First Dates A la chica no le sentó bien que su cita no diera importancia al físico y malinterpretó sus palabras C. GARCÍA Miércoles, 24 enero 2018, 09:06

Tina es una joven alicantina de 20 años que no tiene problemas de autoestima. Cuando llegó al restaurante de First Dates reconoció que sueña con ser modelo de 'Victoria's Secret' y que busca a un chico alto y con dinero. Su cita era Jaime, de 25 años y estudiante de máster que se consideraba «maduro y tranquilo».

Durante la cena a Tina no le terminó de convencer Jaime. Decía de él que estaba cortado y parecía tímido, ella prefería que él llevara la iniciativa. A pesar de eso, la alicantina confesó que le había parecido muy guapo a primera vista.

En el momento de la decisión final, la cosa estaba algo fría entre ambos. Todo había prever que lo suyo no iba a ser una historia de amor de libro. Pero nadie esperaba lo que iba a ocurrir.

Jaime fue el primero en decir qué le había parecido Tina. El joven dijo que no le importaría tener una segunda cita con ella porque le había parecido una «persona interesante», algo que le parecía «más importante que el físico». Este último comentario no le gustó nada a la chica que dijo: «¿Me estás llamando fea?».

Tina estaba bastante enfadada con lo que acababa de escuchar por parte de Jaime. Él no sabía donde meterse y le trató de explicar que no era eso lo que había querido decir, «todo lo contrario». Pero la alicantina no daba su brazo a torcer, se había quedado con esa impresión y no perdonó: «Yo no quiero otra cita contigo». Después dijo que le parecía indeciso e inseguro.