Kristen Stewart y Stella Maxwell confirman su relación con besos por Milan

Un rumor que lleva varias semanas circulando por los redacciones de muchos medios del corazón se ha confirmado recientemente. La relación amorosa entre Kristen Stewart y Stella Maxwell es un hecho tras ser fotografiadas dándose besos en Milán y paseando cogidas de la mano.

Su relación habría comenzado el pasado mes de octubre, poco después de que la actriz cortara su noviazgo con Alicia Cargile. Según afirmaban testigos, Stella Maxwell estuvo mucho tiempmo con Kristen Stewart durante un rodaje. La modelo convivió con la actriz en su habitación de hotel y fue entonces cuando se empezó a hablar de un idilio amoroso.

Después, las vimos juntas saliendo a cenar y de copas por Nueva York. Recientemente, han llevado su amor hasta Europa, donde han viajado a Italia y allí, han derrochado pasión. Un fotográfo las ha pillado besándose y ya no hay lugar a dudas de que Stella Maxwell y Kristen Stewart son algo más que amigas.

Kristen Stewart y su novia pilladas en plena escena amorosa (+FOTOS) https://t.co/7CGWCHG2Cx — Revista Ronda (@RevistaRonda) 27 de enero de 2017

La modelo y la actriz pasean juntas de la mano y no ocultan su amor. Poco se acuerdan ya de aquella introvertida actriz a la que no le gustaba hablar de su vida privada. Desde que descubrió su bisexualidad y habló abiertamente de su anterior pareja, Kristen Stewart no se esconde ni de medios ni de los fans.