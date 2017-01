Kristen Stewart asegura que Trump estaba «obsesionado» con ella cuando engañó a Pattinson

Donald Trump no deja de ser noticia haga lo que haga. La actriz, Kristen Stewart, protagonista de la saga 'Crepúsculo', ha asegurado que el presidente estaba «obsesionado» con ella en 2012, cuando publicó una serie de tuits atacándola por haberle sido infiel a Robert Pattinson con el director de la película 'Blancanieves', Ruper Sanders.

Cuando el aún era la estrella del programa de telerrealidad "The Celebrity Apprentice", Trump escribió cinco tuits sobre la pareja entre octubre y noviembre de 2012, cuando se descubrió que la actriz engañó a su pareja.

Al parecer, determinadas imágenes se hicieron públicas y la joven se disculpó por el «dolor y la vergüenza» que causo por esa «indiscreción momentánea». En ese momento, Donald Trump escribió: «Robert Pattinson no debe volver con Kristen Stewart»; «lo engañó como un perro y lo hará de nuevo, sólo espera. Puede tener algo mejor». «100% seguro» que Stewart será infiel de nuevo, «¿alguna vez me equivoqué?» «Bota a Kristen Stewart»... «en un par de años me vas a agradecer. Sé inteligente Robert».

Sin hacer casos a los comentarios del actual presidente de EE.UU, la pareja continúo hasta mayo de 2013. Sin embargo, su vida personal siempre ha estado sujeta a críticas y rumores.«En ese momento, él era solo una estrella de telerrealidad, no tenía referencias», «Pero en retrospectiva, alguien me hizo acordar de eso y dije '¡Oh Dios, estás en lo cierto!'», dijo Kristen Stewart a la revista Variety.Stewart.

Estos acontecimientos ocurrieron hace cinco años, pero, esto demuestra que Donald Trump casi siempre ha sido un «machista» y no ha dudado en indignar a las mujeres.