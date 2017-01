Juego de tronos: Se desvela la posible fecha de lanzamiento de la nueva temporada

Los fans de Juego de Tronos empiezan a revolverse con la espera del lanzamiento de la séptima temporada de la serie. Imágenes filtradas de los rodajes han dado lugar a debates y posibles teorías de lo que ocurrirá en los próximos capítulos. Pero eso ha dejado de suscitar interés, lo que los espectadores quieren es que la serie vuelva pronto.

La espera se hace larga pero un error de IMDB podría haber desvelado el final de la misma. Según publicó una cuenta de Twitter, el portal especializado en cine y series apuntó una fecha en el estreno del primer capítulo de la nueva temporada de Juego de tronos, el 25 de junio. El día no es descabellado, el rodaje aún no ha concluído y se esperaba el lanzamiento para este verano. Sin embargo, la fecha ha sido borrada de la web.

La exclusividad de esta información no correspondía IMDB sino a la productora de la serie. Quizás sea por eso que se ha decidido eliminar esa fecha en el sitio web. Se sigue sin saber con seguridad si esa fecha es la que hay que marcar en nuestras agendas como el día en que Juego de Tronos volverá a emitirse; ninguna fuente oficial lo ha confirmado.

[NEWS] Season 7 episodes 1 of #GameofThrones has been added to IMDb and is set to air june 25th, 2017. pic.twitter.com/RjJFiOQmgT